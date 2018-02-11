Inspirada em Anitta, MC Loma fará seu próprio Checkmate

MC Loma e as Gêmeas Lacradoras Crédito: Reprodução / YouTube

Após estourar no Brasil e conseguir 17 milhões de visualizações no YouTube com sua versão caseira do clipe de "Envolvimento", MC Loma e as Gêmeas Lacração garantiram mais um lacre. O novo vídeo para o chamado hit do carnaval 2018 atingiu 9 milhões de views em apenas 24 horas. Agora ela ocupa o 2º lugar de vídeos mais vistos no período, perdendo apenas para Anitta, com "Vai Malandra"

Mas o trio pernambucano tem mais novidades por aí. Segundo o jornal Diário de Pernambuco, elas lançarão seis músicas inéditas e autorais a partir do dia 23 de fevereiro, e todas as faixas terão um clipe, que serão lançados semanalmente.

A inspiração, lógico, é em Anitta, artista que Paloma, de 15 anos, não nega ser fã. Inclusive, ela já subiu no palco para dançar com a carioca, já que, na época, não tinha permissão judicial para se apresentar.

Clipe

Um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite de lançamento (sexta), o vídeo foi subindo de forma surpreendente no canal de vídeos até ultrapassar, no começo da noite deste sábado (10), os 9 milhões de views. Neste domingo, o vídeo já acumula mais de 13 milhões de views.