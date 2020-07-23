Inscrições para o Palco Litoral terminam nesta sexta-feira (24)

Palco Litoral busca revelar novos talentos da música capixaba Crédito: Photo by Papa Yaw from Pexels

Cantores e cantoras que têm o sonho de viver da música e de ver o seu talento reconhecido tem até esta sexta-feira (24) para se inscreverem no Palco Litoral. A competição pretende revelar as novas vozes do Espírito Santo. Podem participar músicos residentes no Estado, individualmente ou em dupla, com mais de 18 anos. Basta acessar o site da rádio e fazer a inscrição.



No momento do cadastro, os cantores devem enviar uma foto e gravar um vídeo de, no mínimo, um minuto de duração contando com uma breve apresentação e interpretando uma música, que pode ser de repertório próprio ou mesmo em qualquer idioma.

O eleito ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora. Além disso, ainda levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta.

"O vitorioso ainda vai receber um disco, com a gravação de oito músicas, numa parceira com o Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.

DICAS PARA SEU VÍDEO

O Derick Brumatte e o Rodolfo Simor, sócio e produtor musical do Bravo Estúdio, respectivamente, prepararam algumas dicas para você mandar muito bem no seu vídeo de inscrição, pois esse material será decisivo para seguir na disputa. Cada candidato pode mandar até dois arquivos, de 100 MB cada, de um a três minutos.

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PRÓXIMAS ETAPAS

Uma banca de jurados ficará responsável por escolher os dez melhores candidato, que serão revelados no dia 28 de julho. Após isso, uma votação começa no site da Litoral, em que os três mais votados passam para a próxima fase.

"Depois disso, os escolhidos voltam para mais uma enquete. Os finalistas ainda participarão de um programa na TV Gazeta, quando o vencedor será anunciado. Além de talento, o cantor precisa mostrar que consegue mobilizar as redes sociais, angariando votos", acredita o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.