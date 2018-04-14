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Cachoeiro

Inscrições para concurso de covers de Roberto Carlos vão até segunda

Concurso nacional será realizado em Cachoeiro na próxima sexta-feira (20)

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 22:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 22:14
Roberto Carlos em seu último show em Cachoeiro Crédito: Fernando Madeira/ Arquivo
Se você acha que um Roberto Carlos é suficiente, experimente juntar vários no mesmo lugar. Essa é a proposta da Prefeitura de Cachoeiro que, para comemorar a Semana do Rei - evento de comemoração do aniversário de Roberto Carlos realizado de 16 a 20 de abril -, vai realizar um concurso nacional de covers do cantor e compositor nascido na cidade. Inclusive, o Gazeta Online conversou com o cover capixaba mais famoso do Rei.
Chamado de "Prêmio Zunga - 2018", o concurso ocorrerá no próximo dia 20, às 19h, na praça Jerônimo Monteiro, Centro. As inscriçoes já estão abertas e vão até segunda-feira (16). Pode participar qualquer cidadão brasileiro, com idade acima de 18 anos.
O
edital de chamamento público
para a seleção dos candidatos já está na
página da Prefeitura de Cachoeiro
. Para acessá-lo, basta clicar, sequencialmente, nos links Secretarias, Cultura e Turismo e, por fim, Editais, campo no qual está disponibilizada, também, a ficha de inscrição, que deve ser enviada, após seu preenchimento, para o endereço eletrônico
[email protected]
.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Além da ficha, o candidato deverá, no próprio e-mail, indicar um link do Youtube, contendo vídeo-demo da performance do artista, com duração mínima de 1 minuto e 50 segundos e máxima de 3 minutos.
Haverá seleção prévia dos inscritos, realizada pela equipe da própria Semcult, em conjunto com o setor de Comunicação da Secretaria Municipal de Governo (Semgov). Desta fase, sairão os dez candidatos que participarão da etapa final. O vencedor levará, como prêmio, a quantia de R$ 3 mil. Já o segundo melhor colocado vai ganhar R$ 2 mil; e o terceiro, R$ 1 mil.
Seguindo o exemplo do que ocorre em Memphis, cidade natal de Elvis Presley, e Liverpool, dos Beatles, onde a presença dos covers é constante e incentivada, para a alegria e encanto dos fãs, realizar o Concurso de Covers do Rei, em Cachoeiro, é uma maneira de celebrá-lo, vibrando a sua presença em cada um dos participantes, justifica a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.
Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas pelo telefone (28) 3155-5334.

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