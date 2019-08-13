Inscrições abertas para o Concurso de Fotos da The Nature Conservancy

Para estimular a conexão com o meio ambiente, a The Nature Conservancy, maior organização de conservação ambiental do mundo, promove a 3ª edição do Concurso Global de Fotos 2019 para fotógrafos profissionais e amadores. Com inscrições abertas até 31 de agosto, o concurso vai premiar em seis diferentes categorias pela originalidade, excelência técnica, composição, impacto, mérito artístico e relevância da imagem.

O vencedor do Grande Prêmio recebe um kit de câmera da marca de sua escolha em um valor estimado em 4 mil dólares e um cartão-presente no valor de dois mil dólares da Delta Airlines. As demais categorias vencedoras também levam um cartão-presente da Delta Airlines, além de publicação nas redes sociais da The Nature Conservancy.