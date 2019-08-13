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FOTOGRAFIA

Inscrições abertas para o Concurso de Fotos da The Nature Conservancy

Interessados tem até o dia 31 de agosto para se inscreverem numa das seis categorias e concorrer ao prêmio de 4 mil dólares

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 14:21
Topetinho-verde - Lophornis chalybeus em voo em Ubatuba, São Paulo Crédito: Lucas Ramiro/The Nature Conservancy
Para estimular a conexão com o meio ambiente, a The Nature Conservancy, maior organização de conservação ambiental do mundo, promove a 3ª edição do Concurso Global de Fotos 2019 para fotógrafos profissionais e amadores. Com inscrições abertas até 31 de agosto, o concurso vai premiar em seis diferentes categorias pela originalidade, excelência técnica, composição, impacto, mérito artístico e relevância da imagem.
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O vencedor do Grande Prêmio recebe um kit de câmera da marca de sua escolha em um valor estimado em 4 mil dólares e um cartão-presente no valor de dois mil dólares da Delta Airlines. As demais categorias vencedoras também levam um cartão-presente da Delta Airlines, além de publicação nas redes sociais da The Nature Conservancy.
Os interessados podem se inscrever no site da The Nature Conservancy. Todas as fotos inscritas concorrem automaticamente ao grande prêmio da edição 2019 e também a outras três premiações adicionais para cada uma das categorias: Cidades e Natureza (conexão com o meio ambiente); Paisagem (sensação de lugar com ou sem pessoas); Pessoas e Natureza (recreação, aventura, pessoas apreciando o ar livre); Água (acima, abaixo ou no meio); Vida Selvagem (desde natureza até o quintal); e Escolha do público (vencedor eleito via votação popular).
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Ano passado, o concurso recebeu um recorde de 57.489 fotos de 135 países. Para mais informações, regras, categorias e prêmios, visite a página: tnc.org.br/concursodefotos.

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