Inscrições abertas para mostra de produções de hip-hop na Ufes

Incrições estão abertas para mostra de hip-hop na Ufes Crédito: Cine Rap/Divulgação

No dia 23 de junho, uma mostra de hip-hop na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai premiar duas produções capixabas do gênero. O projeto vai selecionar, por meio de duas formas de votação, essas obras. A ideia principal é valorizar o que é produzido no Estado e, dessa forma, incentivar novos artistas a apostarem na própria carreira. As inscrições para os interessados em divulgar suas produções estão abertas no site e podem ser feitas até o dia 8 de junho.

Aliás, como destaca Luiz Eduardo Neves, um dos organizadores do evento, da primeira edição para essa, que já é a 5ª, o número de inscritos cresceu. "Isso mostra que nosso objetivo está sendo atingido. Afinal, as produções aumentaram. Nós observamos que, na primeira edição, os grupos enviaram muitas produções que eles já tinham. Da segunda edição para cá, os videoclipes, em sua maioria, são todos recentes", exemplifica.

A maior parte dos nossos inscritos são de grupos da periferia. A gente põe na telona para todo mundo ver Luiz Eduardo Neves, organizador

Neste ano, Eduardo frisa que já têm mais de 20 trabalhos inscritos e que a expectativa é de aumentar esse número até o prazo final das inscrições. Segundo o organizador, esse número também reflete o grande acesso à tecnologia que a população está tendo. "A maior parte dos nossos inscritos são de grupos da periferia. A gente põe na telona para todo mundo ver", pondera.

VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL

Para ele, esse papel da mostra cumpre até uma missão social, que é a de fazer com que o artista também se valorize depois de ver - e perceber - que a sua obra está sendo exibida para inúmeras pessoas. "Isso é muito legal... E um vai chamando o outro. Por isso, cada ano tem mais gente concorrendo. E faz parte do próprio crescimento do projeto, que começou na casa de um colaborador, na Serra, e hoje ocupa o Cine Metropolis, dentro da Ufes", completa.

E por ser dentro da Ufes, Eduardo detalha que também haverá uma mesa-redonda, durante o evento, com alunos de audiovisual da universidade. "Praticamente todas as produções inscritas são videoclipes. Os alunos vão poder ter essa troca de experiências com os artistas e vice-versa. Esperamos que, tanto os alunos quanto os artistas, consigam entender o trabalho que um e o outro fazem", conclui.

SERVIÇO

Mostra Hip-Hop na Tela do Cinema - Cine Rap 4

Onde: Cine Metropolis - Ufes (Avenida Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória)