Ingressos para o Festival de Inverno de Guaçuí estão à venda

Paulo Ricardo se apresenta na sexta-feira, 1 de junho Crédito: Divulgação/Calabria Comunicação

Os interessados em curtir o 2º Festival de Inverno de Guaçuí, que será realizado de 30 de maio a 3 de junho, no Parque de Exposições da cidade, podem se preparar. Os ingressos já estão à venda na internet e em pontos de venda no sul do Espírito Santo. O primeiro lote custa R$ 120,00 (meia-entrada) e garante passaporte para os três principais shows desta edição: Nenhum de Nós (31 de maio), Paulo Ricardo (1º de junho) e Ed Motta (2 de junho). Já o ingresso individual no 1º lote sai a R$ 45,00 (meia-entrada).

A programação musical do 2º Festival de Inverno de Guaçuí promete embalar público de diferentes gerações ao som do rock, do chorinho, do samba raiz, da MPB, do blues, do jazz e de outros ritmos, bem ao clima típico da região do Caparaó.

No primeiro dia, quarta-feira (30 de maio), o evento é aberto ao público com a "Noite Solidária". O ingresso será um quilo de alimento não-perecível, e a programação contará com shows de artistas regionais, apresentação da Orquestra da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e "Mini Tombo da Polenta", com o grupo de Venda Nova do Imigrante (ES). A praça gastronômica funcionará a partir das 19h.

Gastronomia

Já na quinta-feira (31 de maio), a praça de alimentação começará a funcionar às 11h, com ainda mais opções gastronômicas e de cervejas artesanais. Não vão faltar também os cafés especiais da região. Além disso, haverá área kids e um palco 360º para apresentações musicais durante o dia, permitindo maior interação com o público.

O Festival termina no domingo (3 de junho) com a praça de alimentação a pleno vapor e mais atrações musicais no palco 360º, entre elas a banda 522 (Vitória). Vale lembrar que a entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.

Programação preliminar 2º Festival de Inverno de Guaçuí:

Quarta-feira (30 de maio)- "Noite Solidária"

*Ingresso: 1 kg de alimento não-perecível

Atrações já confirmadas: Mini-tombo da polenta, Orquestra da Fames, Alternative Stage e Banda Termiinal

Quinta-feira (31 de maio)

*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)

Abertura da Praça de Alimentação

Atrações já confirmadas: Bandas Paralelo 80, Led III e Nenhum de Nós

Sexta-feira (1º de junho)

*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)

Atrações já confirmadas: Bandas Mush Room Storm e Bee Gees Alive e o cantor Paulo Ricardo

Sábado (02 de junho)

*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)

Atrações já confirmadas: Walking Blues, Lucas Arruda e Ed Motta

Domingo (03 de junho)

*Entrada gratuita

Atração já confirmada: Banda 522

* A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.

Pontos de venda: Os bilhetes são limitados e podem ser adquiridos no site Os bilhetes são limitados e podem ser adquiridos no site Blueticket ou no escritório do Jornal Folha do Caparaó, na Pousada Vovô Zinho e na loja C&R Calçados, em Guaçuí; na filial da C&R Calçados de Alegre; e na sede do Jornal Aqui Notícias e na Loja Barezy (Shopping Sul), em Cachoeiro de Itapemirim.