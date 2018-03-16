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FESTA

Ingressos para o Festival de Inverno de Guaçuí estão à venda

Evento será realizado de 30 de maio a 3 de junho, no Parque de Exposições de Guaçuí

Publicado em 16 de Março de 2018 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 17:15
Paulo Ricardo se apresenta na sexta-feira, 1 de junho Crédito: Divulgação/Calabria Comunicação
Os interessados em curtir o 2º Festival de Inverno de Guaçuí, que será realizado de 30 de maio a 3 de junho, no Parque de Exposições da cidade, podem se preparar. Os ingressos já estão à venda na internet e em pontos de venda no sul do Espírito Santo. O primeiro lote custa R$ 120,00 (meia-entrada) e garante passaporte para os três principais shows desta edição: Nenhum de Nós (31 de maio), Paulo Ricardo (1º de junho) e Ed Motta (2 de junho). Já o ingresso individual no 1º lote sai a R$ 45,00 (meia-entrada). 
A programação musical do 2º Festival de Inverno de Guaçuí promete embalar público de diferentes gerações ao som do rock, do chorinho, do samba raiz, da MPB, do blues, do jazz e de outros ritmos, bem ao clima típico da região do Caparaó.
No primeiro dia, quarta-feira (30 de maio), o evento é aberto ao público com a "Noite Solidária". O ingresso será um quilo de alimento não-perecível, e a programação contará com shows de artistas regionais, apresentação da Orquestra da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e "Mini Tombo da Polenta", com o grupo de Venda Nova do Imigrante (ES). A praça gastronômica funcionará a partir das 19h.
Gastronomia
Já na quinta-feira (31 de maio), a praça de alimentação começará a funcionar às 11h, com ainda mais opções gastronômicas e de cervejas artesanais. Não vão faltar também os cafés especiais da região. Além disso, haverá área kids e um palco 360º para apresentações musicais durante o dia, permitindo maior interação com o público.
O Festival termina no domingo (3 de junho) com a praça de alimentação a pleno vapor e mais atrações musicais no palco 360º, entre elas a banda 522 (Vitória). Vale lembrar que a entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.
Programação preliminar 2º Festival de Inverno de Guaçuí:
Quarta-feira (30 de maio)- "Noite Solidária"
*Ingresso: 1 kg de alimento não-perecível
Atrações já confirmadas: Mini-tombo da polenta, Orquestra da Fames, Alternative Stage e Banda Termiinal
Quinta-feira (31 de maio)
*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)
Abertura da Praça de Alimentação
Atrações já confirmadas: Bandas Paralelo 80, Led III e Nenhum de Nós
Sexta-feira (1º de junho)
*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)
Atrações já confirmadas: Bandas Mush Room Storm e Bee Gees Alive e o cantor Paulo Ricardo
Sábado (02 de junho)
*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)
Atrações já confirmadas: Walking Blues, Lucas Arruda e Ed Motta
Domingo (03 de junho)
*Entrada gratuita
Atração já confirmada: Banda 522
 * A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.
Pontos de venda: Os bilhetes são limitados e podem ser adquiridos no site Blueticket ou no escritório do Jornal Folha do Caparaó, na Pousada Vovô Zinho e na loja C&R Calçados, em Guaçuí; na filial da C&R Calçados de Alegre; e na sede do Jornal Aqui Notícias e na Loja Barezy (Shopping Sul), em Cachoeiro de Itapemirim.
 

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