Ingressos para a Comic Con 2019 estão à venda; veja os valores

Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018) Crédito: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO

A organização da Comic Con Experience, também conhecida apenas como CCXP, iniciou nesta terça-feira, 9, a venda de ingressos para a edição de 2019 do evento, que acontece de 5 e 8 de dezembro, em São Paulo. Uma novidade para este ano é o ingresso social, um valor diferenciado para quem doar à feira um livro novo ou usado, mas em bom estado.

São quatro tipos de ingressos. Confira:

- Ingresso convencional: acesso a todas as atrações do dia, como painéis, estandes e lojas.

- Ingresso Epic Experience: todos os benefícios anteriores, mais: autorização para entrada uma hora antes da abertura oficial, durante os quatro dias do evento; voucher com direito a uma foto ou autógrafo com um artista convidado; credencial colecionável exclusiva; desconto de 10% em lojas do festival; kit Epic (com camiseta, pôster oficial e outros brindes); e entrada na Spolier Night, abertura da feira um dia antes - 4 de dezembro - para convidados.

- Ingresso Full: todos os benefícios do ingresso Epic Experience, mais: acesso à entrada VIP; ao VIP Lounge (com alimentação e serviço de concierge); entrada exclusiva no Auditório Cinemark XD com lugar reservado; fotos e autógrafos com quatro artistas convidados; e quatro colecionáveis exclusivos da Iron Studios (ESGOTADO).

- Ingresso Unlock: todos os benefícios do ingresso convencional, mais: autorização para entrada uma hora antes da abertura oficial, durante os quatro dias do evento; entrada na Spoiler Night; passeio guiado na montagem da CCXP19, na quarta-feira, dia 04/12/2019; e conferência definitiva de negócios do entretenimento, nos dias 03 e 04 de dezembro de 2019, das 8h às 18h, com café da manhã e almoços inclusos.