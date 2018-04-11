Influenciadores digitais disputam prêmio nacional em São Paulo

Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @bocarosa__blog

132 influenciadores digitais de todo o Brasil disputam a 3ª edição do Prêmio Influenciadores Digitais, que é a única premiação que verifica o engajamento nacional que os profissionais têm, definindo os mais expressivos em 22 categorias. A votação, neste ano, termina no dia 30 de abril e três entre os seis mais relevantes do País serão premiados pelos votos técnico e popular.

"O Prêmio Influenciadores Digitais tem como objetivo reconhecer e valorizar o empreendedorismo e a habilidade das pessoas que perceberam nas novas tecnologias uma oportunidade de se comunicar de forma inovadora e gerar bons negócios. A classificação dos perfis mais expressivos é uma importante ferramenta no mercado de comunicação ao mapear os nomes mais influentes, orientando marcas e agências em suas estratégias de comunicação", comenta Marcio Cardial, publisher da Negócios da Comunicação.

Neste ano, a premiação reformulou as categorias e foram adicionados os temas "Família (maternidade e paternidade)" e "Pets". O voto popular é realizado pelo público em geral e o voto técnico é formado por profissionais da área de comunicação. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no final de julho, em São Paulo.

Durante o período da manhã e tarde no dia da premiação, também acontece o III Influent Minds  Fórum de Negócios Digitais, importante debate sobre os negócios que envolvem a relação entre gestores de marca, influenciadores digitais e profissionais de agências.