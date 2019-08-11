Incêndio no Nook: "Pegou fogo minutos depois que eu fui embora"

Incêndio no Nook Beach Club, em Vila Velha Crédito: Reprodução

O incêndio no Nook Beach Club, em Vila Velha , movimentou as redes sociais neste domingo (11). Muitos internautas relataram o medo, inclusive com muitos dizendo que haviam saído minutos antes das chamas se alastrarem e tomarem conta do telhado (madeira com palha), bar, banheiros, depósitos e toda a área de aglomeração de público. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

"Caramba, a Nook pegou fogo minutos depois que eu fui embora! Mano, que isso, tô chocada", comentou a internauta Aninha Scheidegger, no Twitter.

Sávio Pazito também comentou na rede social que esteve no local antes do incêndio. "Eu tava na nook ontem e só fiquei sabendo que pegou fogo quando acordei, credo", disse.

Alguns internautas comentaram que o incêndio aconteceu durante a apresentação do DJ Rick And Ricks, o empresário dono da rede Rick's Burger. "Ele tinha entrado há pouco tempo, tinha uns 15 minutos ou menos", disse Maria Eduarda Chede Carrão, que estava na festa Love Sessions, num comentário num dos posts feitos em grupos do Facebook.

Outros ainda disseram que o incêndio começou devido ao show pirotécnico embaixo do teto de palha. "Incêndio na Nook beach. É perigoso adicionar produtos inflamáveis em local que contém muita gente. Pelo que eu fiquei sabendo, o teto de palha que pegou fogo por conta de fogos na apresentação do show", disse Willian Tofoli em seu perfil no Facebook.

"Quando ele ia se apresentar ontem na Nook, colocou um show pirotécnico e o teto era de palha, e pegou fogo em tudo", disse Felipe Noaes, no Twitter.

SEM EXTINTOR

Um internauta enviou para a redação o relato de que não haviam extintores de incêndio no local. "Eu estava lá. Não havia extintor de incêndio. Tentaram apagar com um cobertor cinza", disse ele, relatando que a casa poderia não ter alvará.

"A obra da festa não havia terminado, não tinha vaso sanitário no banheiro masculino e feminino. Não havia corrimão na escada. Por lei, uma festa com mais de 2 mil pessoas deveria haver apoio médico e brigada de incêndio. Provavelmente não havia autorização para realizar a festa pois não tinha autorização do corpo de bombeiro para tal", completou.

ORGANIZAÇÃO DIZ QUE HAVIA EXTINTORES

Por nota, a assessoria da Love Sessions informou que lamenta o ocorrido e afirma que o local tinha extintores de incêndio. "A organização aguarda um parecer oficial dos órgãos responsáveis pela perícia para não darmos margens a erros de acusações", diz a nota da assessoria da Love Sessions, sobre a origem das chamas.

O assessoria do Nook Beach Club disse que a aguarda o laudo técnico dos Bombeiros para saber a origem do incêndio. A empresa informou ainda "que o local estava sublocado para o evento e informa que está em situação regular, com suas instalações devidamente aprovadas pelo Corpo de Bombeiros, cumprindo todas as exigências para funcionamento e contando com todos os equipamentos necessários para combate a incêndio", disse por nota.

"A casa esclarece ainda que não houve tumulto para evacuação de suas instalações. Ninguém ficou ferido", finalizou.

Procurada para esclarecer sobre o alvará da festa, a assessoria do Corpo de Bombeiros disse que essa informação só é concedida em horário de expediente. O órgão disse que haviam extintores no local. "Uma parte deles estavam vazios e outros não funcionavam. Não sabemos informar se foram utilizados no momento do incêndio", diz a nota.