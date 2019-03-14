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NOVO IMORTAL

Ignácio de Loyola Brandão entra na Academia Brasileira de Letras

Jornalista, escritor e cronista do Estado desde 1993, Ignácio de Loyola Brandão foi eleito por unanimidade e assume a cadeira 11, vaga desde a morte de Helio Jaguaribe

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:19

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:19
Ignácio de Loyola Brandão preenche a última vaga de 2018 para a Academia Brasileira de Letras Crédito: André Brandão/Divulgação
O escritor Ignácio de Loyola Brandão é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele foi eleito na tarde desta quinta-feira, 14, por unanimidade, para a cadeira 11, que era ocupada pelo jurista Helio Jaguaribe. Havia outros 11 candidatos, mas nenhum com o mesmo peso do autor.
Nascido em Araraquara em 1936, Ignácio de Loyola Brandão fez carreira no jornalismo e passou pelas redações da Última Hora e de diversas revistas. Em 1993, ele assinou sua primeira crônica no jornal O Estado de S. Paulo, no caderno Cidades, e, em 2000, suas crônicas passaram a ser publicadas no Caderno 2 - espaço que ele ocupa até hoje, quinzenalmentes, às sextas.
Sua estreia literária foi em 1965, com o livro de contos Depois do Sol. O reconhecimento maior veio com os romances Zero (1975), censurado na ditadura militar e publicado primeiro na Itália - e que vendeu cerca de 900 mil exemplares, e Não Verás País Nenhum (1981), seu best-seller, com 1 milhão de cópias comercializadas. No ano passado, depois de uma década sem publicar ficção, o escritor voltou ao romance e lançou Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento Que Sopra Sobre Ela - uma obra que nasce de sua observação do momento "confuso" atual do Brasil.
Chamado por Ignácio de Loyola Brandão de "romance político-burocrático", o livro, apocalíptico, é ambientado num futuro incerto e retrata, por meio de viagens de Felipe e Clara, os protagonistas, um Brasil caótico, com 1.080 partidos políticos.
A candidatura de Loyola Brandão ganhou força quando a ABL reconheceu sua trajetória literária com o Prêmio Machado de Assis, em 2016. Muito se especulou à época se era chegada a hora de ele se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas só agora ele decidiu participar.
Em entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo em 2016, às vésperas de seu aniversário de 80 anos, Ignácio de Loyola Brandão disse que, 50 anos depois de se tornar escritor, a literatura era sua "grande fuga". "Faço literatura por uma grande catarse, é a minha terapia. Essas coisas estão dentro de mim e ficam saindo. E faço literatura porque não sei fazer outra coisa. Se eu não fizer, vou ficar muito mal. Fico pensando se um dia isso tudo vai esvaziar dentro de mim", comentou.
E o que a literatura proporciona para ele? "Alívio. De repente sou tão carregado não sei do que e quando ponho para fora, eu gosto. É tão gostoso criar coisas que às vezes não existem e saber que alguém vai ler, pode gostar e se divertir. De repente me sinto útil. Sei lá por que. É um descarrego, também. E também, quando trago essas memórias, é uma forma de eu recuperar um momento que foi bom da minha vida - mas para onde eu não quero voltar", respondeu.

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