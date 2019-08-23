Ibatiba recebe o 1º Encontro Literário e Jogos Florais

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Neste sábado (24) e domingo (25), a cultura em diversas vertentes invade Ibatiba. A cidade realiza o 1º encontro literário e Jogos Florais, na Escola Professora Maria Trindade, reunindo dança, trovas, poesias, contações de histórias e música.

A programação contará ainda com o concurso "Musa Floral do Caparaó", além de mesa redonda com o tema "A proximidade das academias de letras com a sociedade". Outra atração será o lançamento do livro infantil "Brincando com poesias", da Escola Ágape.

O Encontro será encerrado com a premiação do 1º concurso de trovas da UBT de Ibatiba. O evento tem a presença confirmada de trovadores dos estados de Minas Gerais e São Paulo e de diversos municípios capixabas.

PROGRAMAÇÃO

24 de agosto - Sábado

13h – Cerimônia de Abertura;

13h30 – Apresentação - Oficina de Dança Danç’Arte – Marcela Xavier ;

14h10 - Palestra – Oficina de Trovas - com Magnífico Trovador Arlindo Tadeu Hagen (Juiz de Fora - MG);

15h10 - Contação de História – com Andrea Espíndula (Cariacica-ES);

15h40 - Palestra – O Trovadorismo Medieval - Professora Patrícia (IFES Ibatiba-ES);

16h20 – Coral dos Sonhos – Rose Modas ;

16h40 – Sarau da AILA com participação de demais poetas e trovadores;

18h – Liberado;

Retorno às atividades

19h - atração musical Andra Valladares /Henrique Davoli (Vila Velha/Ibatiba-ES);

19h30 - Concurso Musa Floral do Caparaó – 2019.

25 de agosto - Domingo

10h - Mesa Redonda – A proximidade das academias de letras com a sociedade - Mediada pelo Acadêmico José Salotto – Participação de representantes de academias do Espírito Santo (Iúna/ Ibatiba/Guarapari/Serra/Cariacica/Vila Velha/Vitória – ES; Juiz de Fora(MG) e São Paulo);

10h40 – Lançamento do livro das crianças “Brincando com Poesias” da Escola Ágape, com apresentação das crianças;

11h30 – Contação de História – com Andra Valadares (Vila Velha-ES);

12h Almoço;

Retorno às atividades

13h30 - Mesa Redonda Tema – O hábito da leitura - Mediador: Sergio Soares Dutra -Edy Soares, Regina Menezes Loureiro, Suzi Nunes, Djalma Gonçalves (Iúna/ Ibatiba/Guarapari/Serra/Cariacica/Vitória-ES);

14h30 – Premiações do I CONCURSO DE TROVAS DA UBT – IBATIBA/ES e homenagens

- Apresentação – Art & Dança – Escola de Ballet;

- Atração musical Henrique Davoli.