Ibatiba recebe festival de cerveja com encontro de carros antigos

Ibatiba mostra que está no mapa das cervejas artesanais ao realizar a 2ª edição do Oktropfest. O evento acontece de sexta (25) a domingo (27), na praça central da cidade, com entrada gratuita.
O festival tem objetivo de valorizar e divulgar esse movimento de produção de cervejas artesanais que chegou com força total a Ibatiba. As seis cervejarias que estarão participando são todas de produção local.
A inspiração do nome da festa vem da união das tradicionais festa de outubro com tropeirismo, que estará presente com sua a gastronomia típica. E unir essa tendência - de cerveja artesanal e comida - com a paixão pelos carros antigos promete uma combinação muito charmosa e animada.
A mobilização dos clubes de carros acontece através do "Old Style Car Club", de Ibatiba, e clubes de outros quatro municípios. Tudo acontece embalado por shows. Confira a programação abaixo.
2ª OKTROPFEST
- Com seis cervejarias locais, praça gastronômica e encontro de carros
- Quando: de sexta (25) a domingo (27)
- Onde: na praça central de Ibatiba
- Entrada franca
Programação Musical:
- SEXTA-FEIRA 25/10
- 19h - Projeto Encantos dos Tropeiros;
- 21h - Ariana;
- 23h30 - Banda Fax.
- SÁBADO 26/10
- 15h - No Mercy;
- 17h - Beto Pinheiro;
- 19h30 - Will Company;
- 22h - Raul Seixas Cover;
- 0h - Rock in Rolo.
- DOMINGO 27/10
- 10h - Jhonatan Amorim;
- 13h - Tríade Rock Band.