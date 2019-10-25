Ibatiba recebe festival de cerveja com encontro de carros antigos

Brinde com cerveja na Oktoberfest, em Munique, Alemanha. Crédito: Felix Hörhager/picture alliance via Getty Images

Ibatiba mostra que está no mapa das cervejas artesanais ao realizar a 2ª edição do Oktropfest. O evento acontece de sexta (25) a domingo (27), na praça central da cidade, com entrada gratuita.

O festival tem objetivo de valorizar e divulgar esse movimento de produção de cervejas artesanais que chegou com força total a Ibatiba. As seis cervejarias que estarão participando são todas de produção local.

A inspiração do nome da festa vem da união das tradicionais festa de outubro com tropeirismo, que estará presente com sua a gastronomia típica. E unir essa tendência - de cerveja artesanal e comida - com a paixão pelos carros antigos promete uma combinação muito charmosa e animada.

A mobilização dos clubes de carros acontece através do "Old Style Car Club", de Ibatiba, e clubes de outros quatro municípios. Tudo acontece embalado por shows. Confira a programação abaixo.

2ª OKTROPFEST

Com seis cervejarias locais, praça gastronômica e encontro de carros

Quando: de sexta (25) a domingo (27)



de sexta (25) a domingo (27) Onde: na praça central de Ibatiba



na praça central de Ibatiba Entrada franca



Programação Musical:

SEXTA-FEIRA  25/10

19h - Projeto Encantos dos Tropeiros;



Projeto Encantos dos Tropeiros; 21h - Ariana;



Ariana; 23h30 - Banda Fax.



SÁBADO  26/10

15h - No Mercy;



No Mercy; 17h - Beto Pinheiro;



- Beto Pinheiro; 19h30 - Will Company;



Will Company; 22h - Raul Seixas Cover;



Raul Seixas Cover; 0h - Rock in Rolo.

