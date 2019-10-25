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Festa

Ibatiba recebe festival de cerveja com encontro de carros antigos

2ª Oktropfest será realizada de sexta (25) a domingo (27), na praça central da cidade

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 07:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 07:44
Brinde com cerveja na Oktoberfest, em Munique, Alemanha. Crédito: Felix Hörhager/picture alliance via Getty Images
Ibatiba mostra que está no mapa das cervejas artesanais ao realizar a 2ª edição do Oktropfest. O evento acontece de sexta (25) a domingo (27), na praça central da cidade, com entrada gratuita.
O festival tem objetivo de valorizar e divulgar esse movimento de produção de cervejas artesanais que chegou com força total a Ibatiba. As seis cervejarias que estarão participando são todas de produção local.
A inspiração do nome da festa vem da união das tradicionais festa de outubro com tropeirismo, que estará presente com sua a gastronomia típica. E unir essa tendência - de cerveja artesanal e comida - com a paixão pelos carros antigos promete uma combinação muito charmosa e animada.

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O que harmoniza com cada estilo de cerveja?

A mobilização dos clubes de carros acontece através do "Old Style Car Club", de Ibatiba, e clubes de outros quatro municípios. Tudo acontece embalado por shows. Confira a programação abaixo.

2ª OKTROPFEST

  • Com seis cervejarias locais, praça gastronômica e encontro de carros
  • Quando: de sexta (25) a domingo (27)
  • Onde: na praça central de Ibatiba
  • Entrada franca

Programação Musical:

  • SEXTA-FEIRA  25/10
  • 19h - Projeto Encantos dos Tropeiros;
  • 21h - Ariana;
  • 23h30 - Banda Fax.
  • SÁBADO  26/10
  • 15h - No Mercy;
  • 17h - Beto Pinheiro;
  • 19h30 - Will Company;
  • 22h - Raul Seixas Cover;
  • 0h - Rock in Rolo.
  • DOMINGO  27/10
  • 10h - Jhonatan Amorim;
  • 13h - Tríade Rock Band.

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