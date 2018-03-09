Humorista Fábio Rabin apresenta stand-up sobre viagens em Vila Velha

Há 11 anos na estrada, fazendo shows pelo Brasil e pelo mundo, o humorista Fábio Rabin decidiu transformar sua rotina no tema de seu terceiro show de comédia stand-up, Tô Viajando, que será apresentado em Vila Velha, amanhã, em sessão única.
O comediante coleciona histórias e promete levar o público em uma louca viagem no show, inédito no Espírito Santo, que traz de maneira cômica e muito bem-humorada experiências e acontecimentos marcantes e inusitados da vida pessoal e profissional do comediante, além de análises divertidas sobre fatos atuais e cotidianos. Tô Viajando foi apresentado recentemente também na Europa e passou por cidades como Amsterdã e Dublin, onde o humorista teve o seu maior público internacional.
O trabalho do comediante é fazer humor sobre um tema qualquer. Mesmo aqueles assuntos que podem parecer algo cotidiano, mundano, ou até meio sério. Já passei muitos perrengues em viagem, como o dia em que tive apendicite na Disney, ou em Manaus quando tomei veneno de sapo, com efeitos alucinógenos, conta Rabin, em entrevista por telefone ao C2.
Trajetória
Fábio Rabin, que começou a fazer shows de piadas e personagens no Bexiga, em São Paulo, e é um dos fundadores do grupo Comédia Ao Vivo, já rodou o país com os shows Sem Noção e Queimando o Filme. O humorista tem em seu currículo passagens pelos canais MTV, Multishow e, no ano passado, deixou o Pânico, da Band.
O comediante também coleciona polêmicas por suas piadas ácidas. Recentemente, teve um de seus vídeos suspenso pelo Facebook. O material falava sobre o deputado Jair Bolsonaro e o cantor Gusttavo Lima. Não tenho candidato. Em meu canal falo de Michel Temer, Bolsonaro, Lula... tenho vários vídeos sobre política. As pessoas que fizeram isso não devem conhecer o meu trabalho. Acho que o comediante tem que falar de tudo. Quem quiser pode me seguir, mas tem que aguentar a piada, declara.
Bate-papo com Fábio Rabin
Como surgiu a ideia de fazer um stand-up sobre viagens?
Foi uma coisa natural porque viajo muito e o comediante fala muito do cotidiano. Quando ele casa, fala do casamento, quando separa, fala da separação, quando o filho nasce, fala sobre isso. E eu comecei a viajar bastante, tanto a trabalho quanto com a família, e peguei algumas histórias clássicas.
E tem mais histórias felizes ou perrengues? Dá pra rir dos dois?
Acho que as pessoas só gostam de ouvir os perrengues. A parte boa a gente deixa pra contar para os pais. O público só quer saber de quando você se lascou.
E qual o maior perrengue que você já passou em viagem?
O dia em que tive apendicite no meio de um parque da Disney. Enquanto minha filha visitava o castelo da princesa, o pai estava indo para o hospital. Acho que por isso até hoje ela é meio bipolar.
Recentemente, um vídeo seu sobre Jair Bolsonaro foi censurado no Facebook. Como aconteceu?
Foi um negócio um pouco bizarro. Acho que hoje em dia as coisas estão polarizadas. Já fiz muitos vídeos zoando outros políticos. Recebia xingamentos, ameaças de morte, e até aí, normal. Mas nunca derrubaram um vídeo meu. Acho que estou no meu direito de zoar todo mundo, não pode censurar ninguém. Não é nada pessoal, só quero exercer meu direito de fazer piada sobre tudo. Daqui a pouco eu vou repostar o vídeo. Espero que isso não aconteça de novo.
O humor tem que ter limite?
Jamais. Você tem que falar de tudo. Minha pátria além do Brasil é a comédia e o humor e vou lutar pela liberdade. A censura é o último lugar onde isso deve chegar. Se isso acontece, nós perdemos uma coisa sagrada. Apesar desse caos, nós temos liberdade e não podemos perdê-la.
Tô Viajando
Com Fábio Rabin
Quando: domingo (11), às 19h30.
Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo.
Ingressos: cadeira R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada).
À venda no site Blueticket.com.br.
Informações: (27) 3533-2221, (27) 99242-6062 e (27) 99707-0714.