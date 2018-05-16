Hotéis estão quase esgotados para o Santa Jazz; veja onde se hospedar

Quem quer curtir os dois finais de semana da 7ª edição do Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, precisa se apressar. É que os locais para se hospedar já estão acabando. Agora, a prefeitura lista apenas três estabelecimentos que ainda têm vagas.
O secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Marcelo Anacleto, estima que 1,3 mil quartos já tenham sido alugados para o Santa Jazz, já que praticamente 100% da rede hoteleira (hotéis e pousadas) do município já está comprometida. "A Rua do Lazer está se preparando para oferecer estrutura nos cerca de 19 restaurantes instalados lá. Durante o festival, o local comporta até 2 mil pessoas", destaca.
A falta de hotéis, para o secretário, faz com que muitos moradores acabem colocando quartos das próprias casas para alugar, como fez, neste ano, a fisioterapeuta Maria Regattieri, de 60 anos. É a primeira vez que ela opta por abrir sua casa para alugar os quartos, mas comemora o sucesso do evento. "Eu sempre soube de muita gente que já fazia isso. Me mudei para uma casa maior há pouco tempo e todo mundo me disse para alugar, também. Tenho três suítes disponíveis. Uma já está reservada", afirma.
Os quartos que Maria possui têm varanda e banheiro e sua residência fica na rua que dá no parque, onde acontecerá o Santa Jazz. Ela enxerga a cidade já animada para o festival. "O pessoal está a mil. Pelo menos a procura, pelo que eu percebo, está bem grande. E quando os hotéis e pousadas lotam, a saída são as casas mesmo", avalia.
De acordo com a fisioterapeuta, um dos fatores que mais se comenta é sobre a continuidade do evento. "Cada ano a programação é diferente, então mais pessoas se interessam e tem sempre um público diversificado", aponta. Para ela, além de tudo, ainda dá para ganhar um dinheiro extra.
FESTIVAL MOVIMENTA ECONOMIA
O secretário revela que o período do festival acaba gerando empregos para os moradores da cidade. "Toda a mão de obra é contratada no município e também viabiliza a participação sem custos para a comercialização dos produtos da agroindústria de Santa Teresa", diz. Ele avalia que essa valorização beneficia segmentos das flores, vinho, uva e artesanato.
Em todas as edições, o percentual da bilheteria é direcionado ao instituto Pestalozzi como apoio. "Os restaurantes participantes dentro do festival proporcionam aumento da renda e geração de emprego, completa, justificando que o Santa Jazz também fez aumentar o número de estabelecimentos de Santa Teresa ao longo dos anos.
ONDE AINDA TEM HOSPEDAGEM PARA O SANTA JAZZ?
A Prefeitura de Santa Teresa fez um levantamento dos lugares que ainda têm vagas para hospedagem durante o festival. Confira:
Hospedaria Casa di Maria (Rua Hilário Pasolini, Santa Teresa)
Possui suítes com banheiro e varanda, com vista para a rua. O aluguel do quarto sai por a partir de R$ 260 com café da manhã e caldo, à noite. Mais informações: (27) 99842-2580.
Sítio Reisen (Estrada de Aparecidinha, quilômetro 82,21, Santa Teresa)
Aluguel de casas totalmente equipadas por a partir de R$ 800 (o fim de semana). Mais informações: (27) 99655-2245.
Pousada Santa Lúcia (Rua Josil Espindula Agostini, Santa Lúcia, Santa Teresa)
Tem três tipos de chalés com café da manhã a partir de R$ 300 a diária. Mais informações: (27) 98821-0616.
PROGRAMAÇÃO
25/05 (sexta-feira)
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ANDY TIMMONS E FAMES JAZZ BAND (USA/BRA)
23h: NELSON FARIA (BRA)
01h: STANLEY JORDAN E ARMANDINHO (USA/BRA)
02h: ENCERRAMENTO
26/05 (sábado)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: VICTOR HUMBERTO, VIA BRASIL E CONVIDADOS (ES)
14h: PEDRO DE ALCÂNTARA E GABRIEL GROSSI (ES/BRA)
15:30: JAM SESSION: AMARO FREITAS (BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ROSA MARYA COLIIN E JEFFERSON GONSALVES (BRA)
23h: JOÃO DONATO (BRA)
01h: AMARO FREITAS (BRA)
02h: ENCERRAMENTO
27/05 (domingo)
DIA COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: ROGER BEZERRA (ES)
14h: EDUARDO DUSSEK E DERICO (BRA)
16h: ENCERRAMENTO
31/05 (quinta-feira)
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: CHICO CHAGAS E CARLOS MALTA (BRA)
23h: BRUNO MANGUEIRA CONVIDA FILÓ MACHADO (ES/BRA)
01h: JJ JACKSON (USA)
02h: ENCERRAMENTO
01/06 (sexta-feira)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: FINEST HOUR(ES)
14h: TULIO MOURÃO E CÉLIO BALONA(BRA)
15h30: JAM SESSION: LEON BEAL E IGOR PRADO (USA/BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
20h: ABERTURA PORTÕES
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
PALCO FAMES
20h30/22:30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h:NICO REZENDE & QUINTETO CANTA CHET BAKER (BRA)
23h:MARVIO CIRIBELLI(BRA)
01h: LEON BEAL E IGOR PRADO/SOUL MUSIC (USA/BRA)
02h: ENCERRAMENTO
02/06 (sábado)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13:30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h30: ORIZZONTI 6TETO (ES)
14h: MASSIMO VALENTINI (ITA)
15h30: JAM SESSION: ARTHUR MAIA (BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
20h00: ABERTURA PORTÕES
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
PALCO FAMES
20h30/22:30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ARTHUR MAIA (BRA)
23h: DELICATESSEN JAZZ (BRA)
01h: ADRIANO GRINEMBERG (BRA)
SERVIÇO
7ª Edição do Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa
Onde: Centro de Eventos (Rua Virgílio Germano Bassetti, s/n, Bairro Dois Pinheiros)
Quando: 25 a 27 de maio e 31 de maio a 2 de junho
Entradas: à venda no site Blueticket (R$ 100 - primeiro fim de semana; R$ 150 - segundo fim de semana)