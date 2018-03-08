Homem acusado de roubar Oscar de Frances McDormand será solto

Terry Bryant, de 47 anos, posa com Oscar, de Frances McDormand, Prêmio da MTV e estatueta do Sindicato dos Atores Crédito: Reprodução/Instagram do Artista

O advogado Daniel Brookmanm que defende o homem acusado de roubar o Oscar de Frances McDormand disse nesta quarta-feira, 7, que ele e seu cliente planejam "resistir agressivamente" contra as alegações.

O advogado reconheceu que o suspeito Terry Bryant pode ser visto num vídeo divulgado pela Associated Press com a estatueta de McDormand, mas que aquelas imagens não são provas de um roubo grave.

"Há uma grande diferença entre segurar um Oscar e ser acusado assim", disse Brookman ao lado do fórum onde Bryant foi detido e se declarou inocente.

Mas a juíza da Corte Superior de Los Angeles, Deborah Brazil, decidiu que Bryan, de 47 anos, não era um risco para a sociedade e que aguardaria julgamento em liberdade. Ele pode pegar três anos de prisão se for condenado.