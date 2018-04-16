Hercules Gomes se apresenta e ministra workshop no Ufes Jazz Festival

O pianista capixaba Hercules Gomes lançará, em maio, seu novo álbum, No Tempo da Chiquinha Crédito: Dani Gurgel/Divulgação

Considerado um dos grandes talentos do piano brasileiro atualmente, o pianista capixaba Hercules Gomes, 37 anos, é uma das atrações do Ufes Jazz Festival, que acontece de hoje até o dia 18 de abril no campus de Goiabeiras, na Ufes. O evento vai reunir músicos, educadores musicais e amantes do ritmo e, além dos shows, acontece um workshop ministrado pelo pianista capixaba.

Nascido em Vitória, Hercules está empolgado para sua apresentação. A última no Estado aconteceu em 2014, quando ele veio lançar o seu disco "Pianismo". "É uma alegria tocar na minha terra. Acho que toco mais em outros estados como São Paulo e Recife do que no Espírito Santo", diz.

Para ele, além da honra de se apresentar por aqui, é um orgulho participar de um movimento cultural crescente no Estado.

"Eu saí daqui porque não existia um curso superior de música e hoje vejo a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), a Ufes e tantos outros cursos diferenciados. Existe hoje uma atividade musical muito maior do que na minha época, em que era possível contar nos dedos os pianistas que tocavam as músicas que eu queria tocar. Hoje tem muita gente boa que faz com que a atividade cresça. Existia só o Festival de Domingos Martins, algo que felizmente dura anos, e agora sempre acompanho de longe os festivais de jazz e blues daqui", conta.

Para o repertório de sua apresentação, Hercules adianta que vai focar em músicas brasileiras, com uma mistura de suas composições, Chiquinha Gonzaga, canções conhecidas do cancioneiro, frevo de rua, João Bosco e Dominguinhos. "Gosto de tocar música brasileira. É muita riqueza, nada no mundo se compara a nossa diversidade", diz.

Já no seu workshop, voltado para pianistas, tecladistas, músicos e estudantes de música, que acontece na quarta-feira, dia 18 de abril, no Estúdio de Música da Ufes, Hercules vai falar sobre como toca e aplica seu conhecimento em uma música ou composição.

"Vai ser algo como 'O piano de Hercules Gomes'. Não vou ensinar como tocar frevo ou samba. Vou ensinar como aplico meu conhecimento nesses ritmos, passar um pouco dessa experiência, ensinar técnicas e trocar ideias, além de tocar um pouco", resume.

Trajetória

Hercules teve o primeiro contato com a música de uma forma diferente do padrão dos pianistas clássicos. No início da adolescência aprendeu com o pai, autodidata, a tirar as primeiras notas no violão. Sozinho, começou a passar as notas do violão para um teclado. Logo depois integrou algumas bandas de pagode, como toquei bastante em bandas como a banda de pagode Curtisamba, que hoje é Pele Morena e a Flashback. Só aos 17 anos entrou para um conservatório de música.

"Não foi a formação clássica de um pianista. Só fui ter meu primeiro piano aos 21 anos de idade", relembra ele.

Seu primeiro CD solo foi lançado em 2013. Com fortes influências de ritmos brasileiros, jazz e da música erudita, o disco tem seis composições próprias e seis arranjos para músicas de compositores como Edu Lobo, Hermeto Pascoal e Ernesto Nazareth.

Em maio, ele lança seu novo álbum, "No Tempo da Chiquinha", que acabou de gravar. A homenagem a Chiquinha Gonzaga tem todos os arranjos assinados por Hercules e conta com participação do flautista Rodrigo Y Castro e da cantora Vanessa Moreno. "Chiquinha teve influência de grandes flautistas e a maioria das suas músicas têm letras porque ela compunha para teatro, por isso quis marcar essas duas coisas no álbum. E espero voltar para Vitória para fazer esse lançamento", revela.

Serviço

16 de abril

Teatro Universitário

19h: Jazz Vídeos

19h20: Fabio do Carmo

20h20: Hercules Gomes

17 de abril

Teatro Universitário

19h: Jazz Vídeos

19h20: Tom & Jazz

20h20: Potiguara Menezes Trio

18 de abril

Auditório do Centro de Educação (gratuito)

18h: Jazz Vídeos

18h20 - Combo UFES

Estúdio de Música da Ufes (gratuito)

20h20: Workshop Hercules Gomes (o workshop é direcionado a pianistas, tecladistas, músicos e estudantes de música)

Ingressos: R$ 5 a R$ 20 na bilheteria do Teatro Universitário ou pelo site: www.tudus.com.br