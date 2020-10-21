Heloísa Périssé encena espetáculo de graça pela internet direto do ES

Heloísa Périssé no monólogo "E foram quase felizes para sempre Crédito: Allan Fernando/Divulgação

Sucesso nos palcos há sete anos, o espetáculo "E Foram Felizes Para Sempre" volta a ser apresentado por Heloísa Périssé neste domingo (25), no Espírito Santo. Desta vez, sem a plateia presencial, ela leva a comédia para um público ainda maior: o da internet.

A peça, que faz parte da 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro, será encenada e transmitida de graça, diretamente do Teatro Universitário, em Vitória, a partir das 18h, pelos perfis da WB Produções no YouTube e Facebook. Esta é a segunda vez que a atriz apresenta o monólogo de maneira virtual e aberta ao público.

"Na primeira vez que fiz, que foi em julho, foi bem estranho sem o público presente. Teatro é com público. E quando se faz comédia, a gente sente a falta das risadas que é o retorno o tempo. No fim, muda em aspectos... mas é bom para sabermos que teatro vive, mesmo que seja virtual e as pessoas acompanham", conta Périssé.

Heloísa Périssé no espetáculo "E Foram Quase Felizes Para Sempre" Crédito: Vitor Zorzal

Aclamado pela crítica, o espetáculo tem como pano de fundo a noite de autógrafos do livro "Cantinhos Pra Dois", da escritora Letícia Amado, vivida pela atriz. A obra mostra locais perfeitos para curtir a dois, buscados minuciosamente e visitados pela autora, que viu seu casamento desmoronar durante suas diversas viagens para fazer o livro perfeito .

E, para completar a vida desta mulher, no dia do lançamento da tão esperada obra, seu ex aparece com uma nova namorada e aos beijos. E como ela lida com tudo a situação de lançar um livro com dicas para casais e ver o seu casamento em ruínas?

"Com rivotril! (risos) Ela tenta ser menos 'Fiona', como o próprio personagem Paulo Vitor a identifica", brinca Heloísa, ao tentar resumir o sentimento da personagem por trás do desabafo que norteia o monólogo.

Segundo a atriz, mesmo sendo escrita em 2013, a peça ainda é atual e de fácil identificação por conta das histórias vividas e contadas por Letícia. "A identificação é imediata, é muito bom ver na plateia casais se cutucando, dizendo: 'Viu!'... e por aí vai".

Vale lembrar que, após a transmissão do próximo domingo (25), a live de "E Foram Quase Felizes Para Sempre" ficará disponível pelo período de um mês no Youtube da WB Produções. Além disso, o espetáculo terá o QR Code para doações e que serão em prol do projeto SOS Graxa ES, movimento em prol de profissionais dos bastidores de eventos.

ENTREVISTA

Oito meses após vencer um câncer raro - a atriz foi diagnosticada com câncer raro nas glândulas salivares em 2019 -, Heloísa se mostra madura e preparada para os novos trabalhos, paralisados pela pandemia do novo coronavírus. Confira a entrevista completa com a atriz.

Fale sobre a experiência de apresentar o espetáculo on-line? Quais são as diferenças? Muda a perspectiva do artista e do público em qual grau? Na primeira vez que fiz, que foi em julho, foi bem estranho sem o público presente. Teatro é com público. E quando se faz comédia, a gente sente a falta das risadas que é o retorno o tempo. No fim, muda em aspectos... mas é bom para sabermos que teatro vive, mesmo que seja virtual e as pessoas acompanham Em épocas de pandemia, com uma doença que já matou mais de 150 mil pessoas no país, como E Foram Quase Felizes para Sempre serve de alento? Ah, serve e muito. As pessoas querem rir, e esta peça é para isto: reflexão sobre o amor com muitas gargalhadas. A peça está em cartaz desde 2013. Foi preciso fazer alguma adaptação? O comportamento dos casais mudou em sete anos, especialmente com a força das redes sociais e apps de paquera? Não foi necessário, nunca precisei modificar em nada pois o amor é atemporal. As pessoas agem da mesma forma em qualquer tempo quando se fala no amor Na trama, você se desdobra em vários personagens. Qual a fórmula para tanta versatilidade? É difícil? Tive um ótimo mestre: Chico Anysio. Sempre tive muita facilidade em imitar pessoas, desde criança. Estas personagens que faço são inspiradas em conhecidas minhas (risos). O livro de Letícia Amado, Cantinhos para Dois, traz dicas de lugares especiais para casais apaixonados. Só que o casamento da autora está em ruinas. Como a personagem trabalha essa antítese? Com rivotril! (risos) Ela tenta ser menos "Fiona" como o proprio personagem Paulo Vitor a identifica. Fale um pouco sobre como foi fazer um texto que descortina relacionamentos conjugais e interpessoais que, cada vez mais, soa atual. Observando os relacionamentos no meu entorno e no meu próprio, foi numa época de crise conjugal. Como é o feedback do público? As pessoas se identificam com o texto? A identificação é imediata! É muito bom ver o público, casais se cutucando, dizendo: 'Viu!'... e por aí vai. Como você está enfrentando a quarentena? Lives é uma forma de manter o contato com o público? Li, voltei a estudar, cozinhei, orei, meditei, aproveitei muito minha família, foquei em tirar proveito do que fosse possível. Sim, a live nos aproxima. Mesmo que virtualmente, a energia passa! Fale um pouco sobre seus novos  e futuros  projetos. Até que ponto eles foram afetados pela pandemia da covid-19? Como tudo parou, paramos por um tempo também. Mas estamos retornando aos poucos. Em 2021, ainda continuarei com a minha outra peça "Loloucas", que faremos aí (no Espírito Santo). Iríamos em março, mas a turnê foi interrompida. Na TV, estou fazendo reuniões de para novas obras, roteiros, personagens. Você falou abertamente sobre o tratamento de um câncer. É importante o artista dividir com os fãs sua situação, até como forma de conforto para quem enfrenta a doença? Não foi um momento fácil, mas tive experiências incríveis. É como eu disse, onde Deus põe a questão, Ele põe a solução! Nunca acreditei tanto no amor Dele por mim! Minha vida sempre foi muito equilibrada e continua ainda mais, agora faço terapia, continuo orando e mantendo minha mente imitadora da mente de Cristo e tento passar isso para o público abertamente. Desde o início expus e o público fiel me acompanhou até o final!

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