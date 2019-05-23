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No cinema

'Hellboy' não consegue ser filme nem videogame

O que causa surpresa é que, com tantos personagens de quadrinhos dando sopa por aí, Hollywood decida investir em um cara que já teve dois filmes e fazer um 'reboot'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2019 às 11:51

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 11:51

Está certo que a Marvel fez 22 filmes com enorme sucesso, seguidos por mais sete da DC Comics, sem contar os que não entram na listagem oficial. É óbvio que o tema super-herói já pode ser considerado um subgênero do cinema de ação.
Crédito: IMAGEM FILMES
Por isso, não espanta que outros heróis, que não estejam ligados às duas maiores empresas de quadrinhos dos Estados Unidos, aparecem nas telas para faturar também.
O que causa surpresa é que, com tantos personagens de quadrinhos dando sopa por aí, Hollywood decida investir em um cara que já teve dois filmes e fazer um "reboot" (começar sua história novamente).
> "Vingadores: Ultimato" desbanca Titanic e vira 2ª maior bilheteria
A sinopse é a seguinte: Hellboy nasceu no inferno, mas foi criado por um inglês com um pé no ocultismo e outro nas agências de espionagem. Hoje crescido, ele caça monstros para o FBI.
> "Aquaman" ultrapassa "Batman" e é filme com maior bilheteria da DC
Em 2004 e 2008, Guillermo del Toro (que ganhou o Oscar por "A Forma da Água") dirigiu duas aventuras com esse personagem. Nenhuma foi um estrondoso sucesso: custaram respectivamente US$ 66 milhões e US$ 85 milhões e faturaram cerca de US$ 60 milhões e US$ 75 milhões nos EUA. Ou seja, ambos só se pagaram com os ingressos vendidos no resto do mundo (cerca de 40% do total).
Essa de agora foi muito pior. Após gastar US$ 50 milhões, recebeu apenas US$ 21 milhões nas bilheterias americanas. É muito capaz que dê prejuízo.
O que pega é que Hellboy nem é um personagem tão interessante assim, para ficar voltando para as telas, como se fosse um Homem-Aranha
O aracnídeo já viveu três fases: a primeira, com Tobey Maguire, rendeu filmes em 2002, 2004 e 2007. Outra, com Andrew Garfield, teve produções em 2012 e 2014. A última, com Tom Holland, teve um título em 2017 e um segundo que estreia no meio deste ano, além de aparições em filmes dos Vingadores e do Capitão América.
Em todas essas fases, vemos de novo como Peter Parker se tornou o Homem-Aranha, como seu avô morreu, a relação com a tia May, como ele lida com a escola etc., etc., etc. 
O mesmo acontece com Hellboy: dá-lhe novamente o momento de seu nascimento na Terra, durante a Segunda Guerra Mundial. E dá-lhe construir de novo a complicada relação com o pai adotivo. À frente disso tudo, ele se envolve com uma bruxa milenar (Milla Jovovich) que volta da morte.
É bom para o povo da computação gráfica, pois o que mais tem são monstros horrorosos inseridos digitalmente. Mas não era para ser um videogame, e sim um filme. Não chega a ser nenhum dos dois. 
HELLBOY
PRODUÇÃO EUA, 2019
DIREÇÃO Neil Marshal
ELENCO David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane
CLASSIFICAÇÃO 16 anos
AVALIAÇÃO Ruim

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