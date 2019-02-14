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ARTE

Hebe Camargo ganha exposição inédita no Farol Santander, em São Paulo

Apresentadora morreu em setembro de 2012, aos 83 anos, após uma longa trajetória na televisão

Publicado em 

14 fev 2019 às 13:58

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 13:58

14/02/2019 - A apresentadora Hebe Camargo, que morreu em 2012 Crédito: Reprodução/SBT
Quase sete anos após sua morte, Hebe Camargo ganhará uma exposição inédita no Farol Santander, em São Paulo, a partir do dia 19 de fevereiro. A mostra "Hebe Eterna" vai até o dia 20 de junho.
Com curadoria de Marcello Dantas, a exposição reunirá o rico acervo da apresentadora, com vídeos raros e depoimentos sobre a vida dela, além de pertences pessoais como vestidos e acessórios. A mostra está dividida em 11 ambientes.
Hebe Camargo completaria 90 anos de idade no dia 8 de março. Nascida em 1929, em Taubaté, no interior de São Paulo, Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani foi apresentadora de TV, cantora e atriz. Começou a carreira na década de 1940, na Rádio Tupi.
Em 1950, foi convidada por Assis Chateaubriand para participar da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira. Cinco anos depois, Hebe estreou o primeiro programa feminino da TV nacional.
A apresentadora atuou na Record TV, Rede Bandeirantes, Rede TV!, mas ficou a maior parte da carreira no SBT, emissora do patrão e amigo Silvio Santos. A amizade com as atrizes Lolita Rodrigues e Nair Belo também marcou a vida de Hebe Camargo.
Serviço:
Farol Santander: Rua João Brícola, 24, no centro de São Paulo
Horário: de terça a sábado, das 9h às 20h; domingo, das 9h às 19h.
Telefone: (11) 3553-5627

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