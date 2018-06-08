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CINEMA

HBO lança primeiro trailer do documentário sobre a vida de Robin Williams

O filme vai trazer a diferença entre o Robin Williams dos filmes e o que existia fora das telas

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 16:18
Robin Williams Crédito: Getty Images/Arquivo
O canal norte-americano HBO lançou o primeiro trailer do documentário "Robin Williams: Come Inside My Mind", que vai contar a história de vida do comediante Robin Williams, que morreu em 2014 após cometer suicídio.
Dirigido pela documentarista Marina Zenovich, a produção vai contar a história de sucesso de Williams e a relação entre os dois "Robins": o que sempre queria fazer as pessoas rirem nas suas apresentações e filmes e o homem que existia fora deles, lutando contra a depressão e o vício em drogas.
O filme vai contar com muitos depoimentos do próprio Robin Williams, de entrevistas que ele deu durante sua carreira, e também de amigos, familiares e colegas como Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber e Zak Williams.

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