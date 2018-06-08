HBO lança primeiro trailer do documentário sobre a vida de Robin Williams

O canal norte-americano HBO lançou o primeiro trailer do documentário "Robin Williams: Come Inside My Mind", que vai contar a história de vida do comediante Robin Williams, que morreu em 2014 após cometer suicídio.

Dirigido pela documentarista Marina Zenovich, a produção vai contar a história de sucesso de Williams e a relação entre os dois "Robins": o que sempre queria fazer as pessoas rirem nas suas apresentações e filmes e o homem que existia fora deles, lutando contra a depressão e o vício em drogas.