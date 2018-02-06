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Harvard convida Anitta para dar palestra sobre o Brasil

Cantora vai substituir o juiz Sérgio Moro, que participou do evento em 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 20:24

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 20:24

Anitta Crédito: Divulgação
A cantora Anitta foi convidada pela Universidade de Harvard para dar uma palestra sobre o Brasil no evento 'Brazil Conference', que ocorre todos os anos em Massachusetts. A informação do convite foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. Entretanto, Anitta ainda não decidiu se vai ao evento.
Em 2017, o juiz Sérgio Moro participou do evento. Na ocasião, também participaram os empresários Jorge Paulo Lemann e Luiza Trajano, a ex-presidente Dilma Rousseff, o publicitário Nizan Guanaes e o ator Wagner Moura.
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O Brazil Conference é realizado pela comunidade brasileira de estudantes de Harvard e do MIT para promover o encontro com líderes e representantes da diversidade do Brasil. O objetivo é encontrar soluções inovadoras para o futuro do País.
Em 2018, o evento vai ocorrer nos dias 6 e 7 de abril.

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