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MÚSICA

Guns N' Roses lança clipe de 'It's So Easy' com imagens inéditas dos anos 1980

Banda promove um grande resgate de Appetite For Destruction, o disco que colocou o grupo no mapa do rock mundial, lançado em 1997

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 16:27
Duff McKagan, Axl Rose e Slash voltaram a se apresentar juntos em 2016 Crédito: Katarina Benzova/AE
Há dois anos com parte da formação original (inclusive com passagem pelo Brasil), com a união do trio Axl Rose (voz), Slash (guitarra) e Duff McKagan (baixo), o Guns N' Roses começa a celebrar seu legado. Em 2018, o grupo promove um grande resgate de Appetite For Destruction, o disco que colocou o grupo no mapa do rock mundial, lançado em 1997.
O relançamento terá todas as versões possíveis, de CD simples a uma caixa completaça com discos em vinil, com faixas raras, covers, além da música inédita Shadow of Your Love, que pode ser conferida ao final do texto.
Para aquecer o lançamento da nova versão de Appetite For Destruction, a banda colocou no ar, nesta terça-feira, 23, um novo clipe de It's So Easy, com imagens inéditas da banda nos anos 1980.
ASSISTA AO VÍDEOCLIPE DE "IT´S SO EASY"
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