Guitarrista Vinícius Ayres lança primeira música autoral

Há cinco anos, o guitarrista Vinícius Ayres tem dedicado sua vida à música. Diversas casa de Vitória e Salvador já receberam seus shows com repertório marcado pelo rocknroll internacional e nacional. Além de tocar junto com o baterista Richard Tanure e o baixista Nicola Pasollini pelas noites, Vinícius também canta.
No setlist das apresentações, músicas de Eric Clapton, John Mayer, Elton John, Nando Reis e Roberto Carlos. Estes artistas me influenciaram muito, declara, em entrevista ao Gazeta Online.
Aos 29 anos, Vinícius se prepara para lançar sua primeira canção autoral, Remar. É uma música bem intimista, é uma mensagem para as pessoas que estão passando por situações difíceis. É preciso seguir em frente, explica.
MENSAGEM
Segundo o músico, o personagem da canção é uma pessoa deprimida, mas que no fundo acredita que a única saída é seguir em frente. Quando a letra da música diz: Não se assuste com o balanço desse barco que balança quando for remar, quero dizer que independentemente do que acontecer em nossas vidas, devemos seguir em frente, destaca. Há momentos em que as coisas ficam difíceis e é preciso remar para frente e não ficar desesperado, acrescentou.
Outra parte da letra diz: pois agora, bem nessa hora eu preciso remar. Pode parecer uma fala um pouco individualista, mas para mim é a fala de uma pessoa que precisa seguir em frente, frisa. Qualquer pessoa pode estar passando por uma situação difícil na vida e o que resta a essa pessoa é remar. Na música tem um solo de guitarra bem emblemático. Como guitarrista, fiz esse solo para que pudesse transmitir meu sentimento de seguir em frente, completa.
Remar já está disponível nas principais platormas digitais e terá lançamento oficial no dia 15 e novembro. Com a música, Vinícius se prepara para fazer shows mais autorais e está com apresentação marcada para o próximo dia 17, no Enseada Garage Beer, na Enseada do Suá. O músico agora que focar no primeiro álbum, que vem sendo produzido por Rodolfo Símor, que já trabalhou com nomes como André Prando e Solana.