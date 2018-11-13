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Música

Guitarrista Vinícius Ayres lança primeira música autoral

'Remar' já está disponível nas principais plataformas digitais

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 23:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 23:31
especial
Há cinco anos, o guitarrista Vinícius Ayres tem dedicado sua vida à música. Diversas casa de Vitória e Salvador já receberam seus shows com repertório marcado pelo rocknroll internacional e nacional. Além de tocar junto com o baterista Richard Tanure e o baixista Nicola Pasollini pelas noites, Vinícius também canta.
No setlist das apresentações, músicas de Eric Clapton, John Mayer, Elton John, Nando Reis e Roberto Carlos. Estes artistas me influenciaram muito, declara, em entrevista ao Gazeta Online.
Aos 29 anos, Vinícius se prepara para lançar sua primeira canção autoral, Remar. É uma música bem intimista, é uma mensagem para as pessoas que estão passando por situações difíceis. É preciso seguir em frente, explica.
Vinícius Ayres lança seu primeiro single Crédito: Eduardo Reis/Divulgação
MENSAGEM
Segundo o músico, o personagem da canção é uma pessoa deprimida, mas que no fundo acredita que a única saída é seguir em frente. Quando a letra da música diz: Não se assuste com o balanço desse barco que balança quando for remar, quero dizer que independentemente do que acontecer em nossas vidas, devemos seguir em frente, destaca. Há momentos em que as coisas ficam difíceis e é preciso remar para frente e não ficar desesperado, acrescentou.
Outra parte da letra diz: pois agora, bem nessa hora eu preciso remar. Pode parecer uma fala um pouco individualista, mas para mim é a fala de uma pessoa que precisa seguir em frente, frisa. Qualquer pessoa pode estar passando por uma situação difícil na vida e o que resta a essa pessoa é remar. Na música tem um solo de guitarra bem emblemático. Como guitarrista, fiz esse solo para que pudesse transmitir meu sentimento de seguir em frente, completa.
Remar já está disponível nas principais platormas digitais e terá lançamento oficial no dia 15 e novembro. Com a música, Vinícius se prepara para fazer shows mais autorais e está com apresentação marcada para o próximo dia 17, no Enseada Garage Beer, na Enseada do Suá. O músico agora que focar no primeiro álbum, que vem sendo produzido por Rodolfo Símor, que já trabalhou com nomes como André Prando e Solana.

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