Guitarras Gibson à beira da falência? Conversamos com especialistas

Saulo Simonassi: entusiasta da marca desde criança Crédito: Vitor Jubini

Quando era criança, o músico capixaba Saulo Simonassi tinha um verdadeiro fascínio por guitarras. Ao ver seus primeiros ídolos como Ace Frehley, do Kiss, empunhando modelos variados do instrumento, enxergava-os como verdadeiros super-heróis. Alguns deles usavam a clássica Les Paul, fabricada pela Gibson, que marcou diversas gerações e ajudou a escrever a história do rock (e de outros gêneros musicais) com o passar das décadas.

Recentemente, o jornal Nashville Post publicou um relatório que aponta uma dívida milionária da gigante americana Gibson. Segundo o documento, a empresa fundada em 1894 tem até o fim do mês de julho para quitar um débito de 375 milhões de dólares. A notícia mexeu com os ânimos de fãs da fabricante, que apostam em causas distintas para um problema que, na verdade, afeta todo o ramo.

Para Saulo, imbróglios como este são cíclicos. O músico lembra que a marca já passou por outros perrengue. O problema, para ele, é que, com o passar dos anos, a guitarra elétrica perdeu um pouco da imagem imponente que tinha entre os mais jovens.

A música mudou muito, e podemos dizer que a guitarra foi envelhecendo. Mas esse fator pode se unir a vários outros, é uma questão de mercado mesmo. São empresas às vezes geridas por pessoas que ficaram no passado, não acompanharam mudanças. De repente o CEO tomou decisões erradas, cogita.

Outro aspecto, talvez um dos principais , é o fato de a música eletrônica ter ganhado espaço. Hoje em dia, muitos produtores acham que a guitarra não é tão interessante mais, diz Saulo, que ainda enumera os altos preços das guitarras como outra barreira para que elas continuasse como um objeto de desejo popular  uma Gibson Les Paul nova pode custar entre R$ 6 mil e R$ 17 mil, dependendo do modelo.

O músico não ousa opinar sobre a possibilidade do fim da empresa. Pelo contrário, afirma achar bastante difícil ver uma gigante como a Gibson desaparecer de uma hora para outra, até por levar em conta o legado, as vendas de guitarras usadas, e outros fatores que permeiam o universo musical.

Ícones

A fama da Gibson, lembra Saulo, foi construída através de grandes ícones da música  Jimmy Page (Led Zeppelin), B.B. King, Angus Young (AC/DC), Slash (Guns n Roses), entre outros (confira o box na página 3). O fato de os últimos heróis da guitarra terem ficado distantes no tempo é algo que, segundo o músico, pode ter influenciado os mais jovens.

Saulo cita Jack White (The White Stripes) e John Mayer como recentes guitarristas icônicos, mas ressalta que os fãs de ambos dificilmente relacionam o ídolo ao legado das marcas de guitarras  Mayer chegou a ser artista exclusivo da Fender e hoje utiliza PRS; White possui uma grande coleção de instrumentos de marcas variadas: Gibson, Fender, Grestch etc.

Temos poucos representantes hoje. Mesmo quando penso nesses dois, vejo que eles também surgiram 15, 20 anos atrás. E quando um fã do Mayer pensa no ídolo, não pensa no instrumento, na linguagem da guitarra. Acho que isso, como extensão da personalidade do músico, se perdeu, salienta.

Saulo, que também é professor, faz questão de propagar o legado das guitarras elétricas a seus alunos, como quem tem consciência de que ao menos está fazendo a sua parte.

Digo isso para eles e para outras pessoas que gostam do assunto: a guitarra tem uma alma, um DNA, carrega uma história. É uma invenção que, se pensarmos bem, se assemelha aos carros dos anos 1950, que ainda têm admiradores nos dias de hoje, com a diferença de que o carro sofreu muitas modificações. O design da guitarra ainda é o mesmo, foi revolucionário em tempos passados. Ainda hoje, vejo como uma fonte de inspiração, conclui.

Bernardo John: "acredito que alguém vai resolver a dívida deles" Crédito: Bernardo Coutinho

Para músicos, problema é de gestão da própria marca

A crise da Gibson pode ser relacionada a vários fatores: gestão da empresa, falta de ícones do rock para os jovens, música eletrônica... O músico e produtor musical Bernardo John lembra que, atualmente, nem mesmo as bandas de rock têm tanto essa pegada com a guitarra. Para John, a questão não é de perder ou ganhar, mas sim de vivenciar um novo momento na música e no universo que orbita em volta dela.

Como músico, acho o momento ótimo. Vemos cada vez mais bandas e todas com público, já que existe muita coisa para se consumir. A crise da Gibson não me deixa triste, acho que alguém vai resolver a dívida deles, argumenta.

O produtor musical Leo Molini define a Gibson como pioneira na construção de uma guitarra elétrica. Digo que eles praticamente eletrificaram o violão, ressalta Leo.

Para ele, associar a decadência da empresa a uma falência do rock é um erro. A Gibson é mais uma marca que surgiu e pode acabar por erros de gestão. Vejo outras marcas se expandindo, até mesmo no mercado nacional.

Molini faz questão de destacar a forma como a música é produzida hoje. Um adolescente se interessa pelo MPC, uma bateria eletrônica, um sampleador usado para fazer rap ou um reggaeton, e não por uma guitarra para fazer rock, explica Leo, que completa: É comum as pessoas terem guitarras e plugá-las no computador, e não no amplificador. Achei que as marcas de amplificadores também fossem ficar mal das pernas, mas isso não aconteceu.





Figuras da Gibson

Slash: Considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, o integrante do Guns N Roses chegou a lançar, em parceria com a marca, uma série de guitarras com sua assinatura, no final do ano passado. É considerado por muitos um dos grandes responsáveis pelo sucesso das guitarras nos anos 1980 e início dos anos 1990, auge de sua banda.

Eric Clapton: Um dos mais conhecidos por usar Gibson, o deus da guitarra chegou a presentear o beatle George Harrison com uma Les Paul que já havia pertencido a John Sebastian, líder da The Lovin Spoonful.

Jimmy Page: É um apaixonado pelo modelo Les Paul, mas chamava a atenção com sua EDS-1275 Double neck. O modelo (a guitarra dupla) permitia que o músico mesclasse, ao vivo, o som da guitarra de seis cordas com o da de doze.

Jimi Hendrix: O guitarrista é lembrado por usar a Stratocaster (da Fender), mas utilizou diversos modelos de Gibson ao longo da carreira, incluindo ao menos duas Les Paul. Além disso, ganhou um modelo em sua homenagem, a Flying V.

Joan Jett: Uma das mulheres mais importantes da história do rock, foi eleita pela Rolling Stone como a 67ª melhor guitarrista de todos os tempos e foi a primeira mulher a ter seu próprio modelo de Gibson, a Melody Maker branca.

Angus Young: É praticamente impossível dissociar Young de sua Gibson SG. O guitarrista do AC/DC ficou conhecido por seu estilo incendiário com suas guitarras.



