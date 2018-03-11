Guitarras Gibson à beira da falência? Conversamos com especialistas

Quando era criança, o músico capixaba Saulo Simonassi tinha um verdadeiro fascínio por guitarras. Ao ver seus primeiros ídolos como Ace Frehley, do Kiss, empunhando modelos variados do instrumento, enxergava-os como verdadeiros super-heróis. Alguns deles usavam a clássica Les Paul, fabricada pela Gibson, que marcou diversas gerações e ajudou a escrever a história do rock (e de outros gêneros musicais) com o passar das décadas.
Recentemente, o jornal Nashville Post publicou um relatório que aponta uma dívida milionária da gigante americana Gibson. Segundo o documento, a empresa fundada em 1894 tem até o fim do mês de julho para quitar um débito de 375 milhões de dólares. A notícia mexeu com os ânimos de fãs da fabricante, que apostam em causas distintas para um problema que, na verdade, afeta todo o ramo.
Para Saulo, imbróglios como este são cíclicos. O músico lembra que a marca já passou por outros perrengue. O problema, para ele, é que, com o passar dos anos, a guitarra elétrica perdeu um pouco da imagem imponente que tinha entre os mais jovens.
A música mudou muito, e podemos dizer que a guitarra foi envelhecendo. Mas esse fator pode se unir a vários outros, é uma questão de mercado mesmo. São empresas às vezes geridas por pessoas que ficaram no passado, não acompanharam mudanças. De repente o CEO tomou decisões erradas, cogita.
Outro aspecto, talvez um dos principais , é o fato de a música eletrônica ter ganhado espaço. Hoje em dia, muitos produtores acham que a guitarra não é tão interessante mais, diz Saulo, que ainda enumera os altos preços das guitarras como outra barreira para que elas continuasse como um objeto de desejo popular uma Gibson Les Paul nova pode custar entre R$ 6 mil e R$ 17 mil, dependendo do modelo.
O músico não ousa opinar sobre a possibilidade do fim da empresa. Pelo contrário, afirma achar bastante difícil ver uma gigante como a Gibson desaparecer de uma hora para outra, até por levar em conta o legado, as vendas de guitarras usadas, e outros fatores que permeiam o universo musical.
Ícones
A fama da Gibson, lembra Saulo, foi construída através de grandes ícones da música Jimmy Page (Led Zeppelin), B.B. King, Angus Young (AC/DC), Slash (Guns n Roses), entre outros (confira o box na página 3). O fato de os últimos heróis da guitarra terem ficado distantes no tempo é algo que, segundo o músico, pode ter influenciado os mais jovens.
Saulo cita Jack White (The White Stripes) e John Mayer como recentes guitarristas icônicos, mas ressalta que os fãs de ambos dificilmente relacionam o ídolo ao legado das marcas de guitarras Mayer chegou a ser artista exclusivo da Fender e hoje utiliza PRS; White possui uma grande coleção de instrumentos de marcas variadas: Gibson, Fender, Grestch etc.
Temos poucos representantes hoje. Mesmo quando penso nesses dois, vejo que eles também surgiram 15, 20 anos atrás. E quando um fã do Mayer pensa no ídolo, não pensa no instrumento, na linguagem da guitarra. Acho que isso, como extensão da personalidade do músico, se perdeu, salienta.
Saulo, que também é professor, faz questão de propagar o legado das guitarras elétricas a seus alunos, como quem tem consciência de que ao menos está fazendo a sua parte.
Digo isso para eles e para outras pessoas que gostam do assunto: a guitarra tem uma alma, um DNA, carrega uma história. É uma invenção que, se pensarmos bem, se assemelha aos carros dos anos 1950, que ainda têm admiradores nos dias de hoje, com a diferença de que o carro sofreu muitas modificações. O design da guitarra ainda é o mesmo, foi revolucionário em tempos passados. Ainda hoje, vejo como uma fonte de inspiração, conclui.
Para músicos, problema é de gestão da própria marca
A crise da Gibson pode ser relacionada a vários fatores: gestão da empresa, falta de ícones do rock para os jovens, música eletrônica... O músico e produtor musical Bernardo John lembra que, atualmente, nem mesmo as bandas de rock têm tanto essa pegada com a guitarra. Para John, a questão não é de perder ou ganhar, mas sim de vivenciar um novo momento na música e no universo que orbita em volta dela.
Como músico, acho o momento ótimo. Vemos cada vez mais bandas e todas com público, já que existe muita coisa para se consumir. A crise da Gibson não me deixa triste, acho que alguém vai resolver a dívida deles, argumenta.
O produtor musical Leo Molini define a Gibson como pioneira na construção de uma guitarra elétrica. Digo que eles praticamente eletrificaram o violão, ressalta Leo.
Para ele, associar a decadência da empresa a uma falência do rock é um erro. A Gibson é mais uma marca que surgiu e pode acabar por erros de gestão. Vejo outras marcas se expandindo, até mesmo no mercado nacional.
Molini faz questão de destacar a forma como a música é produzida hoje. Um adolescente se interessa pelo MPC, uma bateria eletrônica, um sampleador usado para fazer rap ou um reggaeton, e não por uma guitarra para fazer rock, explica Leo, que completa: É comum as pessoas terem guitarras e plugá-las no computador, e não no amplificador. Achei que as marcas de amplificadores também fossem ficar mal das pernas, mas isso não aconteceu.
Figuras da Gibson
Slash: Considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, o integrante do Guns N Roses chegou a lançar, em parceria com a marca, uma série de guitarras com sua assinatura, no final do ano passado. É considerado por muitos um dos grandes responsáveis pelo sucesso das guitarras nos anos 1980 e início dos anos 1990, auge de sua banda.
Eric Clapton: Um dos mais conhecidos por usar Gibson, o deus da guitarra chegou a presentear o beatle George Harrison com uma Les Paul que já havia pertencido a John Sebastian, líder da The Lovin Spoonful.
Jimmy Page: É um apaixonado pelo modelo Les Paul, mas chamava a atenção com sua EDS-1275 Double neck. O modelo (a guitarra dupla) permitia que o músico mesclasse, ao vivo, o som da guitarra de seis cordas com o da de doze.
Jimi Hendrix: O guitarrista é lembrado por usar a Stratocaster (da Fender), mas utilizou diversos modelos de Gibson ao longo da carreira, incluindo ao menos duas Les Paul. Além disso, ganhou um modelo em sua homenagem, a Flying V.
Joan Jett: Uma das mulheres mais importantes da história do rock, foi eleita pela Rolling Stone como a 67ª melhor guitarrista de todos os tempos e foi a primeira mulher a ter seu próprio modelo de Gibson, a Melody Maker branca.
Angus Young: É praticamente impossível dissociar Young de sua Gibson SG. O guitarrista do AC/DC ficou conhecido por seu estilo incendiário com suas guitarras.
Billie Joe: O frontman do Green Day também assinou modelos personalizados de Gibson. Um deles tem o braço inspirado nos anos 1960, considerado pelo músico como mais fácil de tocar.