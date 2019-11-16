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Cinema acessível

Guarapari recebe oficinas de audiovisual de graça para jovens

Aulas acontecem com jovens entre 11 e 16 anos da rede pública e, no final, um curta-metragem será produzido e exibido na versão itinerante do Festival de Cinema de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 10:20

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 10:20

Braço cultural do Festival de Cinema de Vitória dá aulas de graça para jovens produzirem material audiovisual em versões itinerantes no Espírito Santo Crédito: Comunicação Festival de Cinema de Vitória/Divulgação
A partir do dia 9 de dezembro, 50 alunos da rede pública das escolas de Guarapari terão a oportunidade de produzir, editar e colocar no ar um curta-metragem de até 10 minutos. Eles serão selecionados para o projeto "Vídeo nas Comunidades", que é parte do Festival de Cinema de Vitória em suas versões itinerantes. Idealizada pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), a atividade já aconteceu neste ano na Serra.
As oficinas são totalmente gratuitas e a seleção é por meio de uma parceria da produção das aulas com a Prefeitura de Guarapari. Os jovens, que podem ter de 11 a 16 anos, estão sendo escolhidos a partir de critérios que foram de frequência a notas no histórico escolar.
> Seis capixabas serão homenageados com a comenda Maurício de Oliveira
  Crédito: Comunicação Festival de Cinema de Vitória/Divulgação
"Durante uma semana, os alunos terão aula como se fosse integral. Eles farão a atividade audiovisual no contraturno do colégio durante cinco dias consecutivos. No fim, eles entregam o curta, de até 10 minutos, que é exibido na versão itinerante do Festival de Cinema de Vitória", fala a produtora executiva do projeto, Larissa Delbone.
Depois de escolhidos, os alunos vão se reunir com a equipe de instrutores, pensar em um tema, começar a produzir as cenas e vão se dividir em dois grupos: um ficará a cargo de filmar as cenas, propriamente ditas; o outro será responsável pela trilha sonora.

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Mas além de terem a responsabilidade, os alunos acabam é se divertindo nessa história toda. Prova disso é a edição do projeto que acabou de acontecer na Serra, onde até mais alunos participaram da programação, já que a demanda era maior. "Todos adoraram, eles ficaram entretidos e a ideia é mostrar: 'Olha, você também pode fazer'. Eles ficaram muito animados com o resultado final do produto", fala.
"Para a gente o mais importante é receber o feedback deles. Cada grupo faz seu filminho, trabalha em conjunto e aprende que cinema é acessível"
Larissa Delbone - Produtora executiva
Larissa confidencia que o processo é longo e nem todos os alunos estão acostumados à ideia de filmar, produzir, fazer roteiro... Mas também nada que impeça a participação. "O objetivo é dar oportunidade de realizar um filme. A gente, eles no caso, entrega um produto. E tem todo um processo de identificação, satisfação pessoal e realização por trás disso", conclui.
Em Guarapari, as oficinas acontecem a partir de 9 de janeiro e o filme, resultado final do trabalho, será exibido no dia 10 de janeiro de 2020, quando acontece o Festival de Cinema de Vitória - Rota Verão, que é itinerante.

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