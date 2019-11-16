Guarapari recebe oficinas de audiovisual de graça para jovens

Braço cultural do Festival de Cinema de Vitória dá aulas de graça para jovens produzirem material audiovisual em versões itinerantes no Espírito Santo Crédito: Comunicação Festival de Cinema de Vitória/Divulgação

A partir do dia 9 de dezembro, 50 alunos da rede pública das escolas de Guarapari terão a oportunidade de produzir, editar e colocar no ar um curta-metragem de até 10 minutos. Eles serão selecionados para o projeto "Vídeo nas Comunidades", que é parte do Festival de Cinema de Vitória em suas versões itinerantes. Idealizada pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), a atividade já aconteceu neste ano na Serra.

As oficinas são totalmente gratuitas e a seleção é por meio de uma parceria da produção das aulas com a Prefeitura de Guarapari. Os jovens, que podem ter de 11 a 16 anos, estão sendo escolhidos a partir de critérios que foram de frequência a notas no histórico escolar.

Crédito: Comunicação Festival de Cinema de Vitória/Divulgação

"Durante uma semana, os alunos terão aula como se fosse integral. Eles farão a atividade audiovisual no contraturno do colégio durante cinco dias consecutivos. No fim, eles entregam o curta, de até 10 minutos, que é exibido na versão itinerante do Festival de Cinema de Vitória", fala a produtora executiva do projeto, Larissa Delbone.

Depois de escolhidos, os alunos vão se reunir com a equipe de instrutores, pensar em um tema, começar a produzir as cenas e vão se dividir em dois grupos: um ficará a cargo de filmar as cenas, propriamente ditas; o outro será responsável pela trilha sonora.

Mas além de terem a responsabilidade, os alunos acabam é se divertindo nessa história toda. Prova disso é a edição do projeto que acabou de acontecer na Serra , onde até mais alunos participaram da programação, já que a demanda era maior. "Todos adoraram, eles ficaram entretidos e a ideia é mostrar: 'Olha, você também pode fazer'. Eles ficaram muito animados com o resultado final do produto", fala.

"Para a gente o mais importante é receber o feedback deles. Cada grupo faz seu filminho, trabalha em conjunto e aprende que cinema é acessível" Larissa Delbone - Produtora executiva

Larissa confidencia que o processo é longo e nem todos os alunos estão acostumados à ideia de filmar, produzir, fazer roteiro... Mas também nada que impeça a participação. "O objetivo é dar oportunidade de realizar um filme. A gente, eles no caso, entrega um produto. E tem todo um processo de identificação, satisfação pessoal e realização por trás disso", conclui.