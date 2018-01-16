Guarapa Music com Aviões do Forró é cancelado pela produção

Quem pretendia curtir a festa Guarapa Music, na próxima sexta-feira (19), pode escolher outro rock. O evento, que aconteceria na Arena Premium, em Guarapari, com apresentação do DJ Vintage e do grupo Aviões do Forró, foi cancelado. O comunicado enviado pela produção do evento não informou mais detalhes da motivação do cancelamento.
Os consumidores que já adquiriam seus ingressos serão devidamente ressarcidos. Para isso, devem procurar a Ticket Premium, através do telefone 27-31989010 ou do endereço eletrônico [email protected].
"Pedimos desculpas por eventuais transtornos e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Agradecemos a compreensão e o apoio de todos e ressaltamos que as medidas adotadas estão de acordo com o previsto no Código de Defesa do Consumidor", finaliza o comunicado.