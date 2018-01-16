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Guarapa Music com Aviões do Forró é cancelado pela produção

Evento seria realizado na próxima sexta-feira (19), na Arena Premium, em Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 19:28

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 19:28

Aviões do Forró era uma das atrações do evento Crédito: Facebook/Aviões
Quem pretendia curtir a festa Guarapa Music, na próxima sexta-feira (19), pode escolher outro rock. O evento, que aconteceria na Arena Premium, em Guarapari, com apresentação do DJ Vintage e do grupo Aviões do Forró, foi cancelado. O comunicado enviado pela produção do evento não informou mais detalhes da motivação do cancelamento.
Os consumidores que já adquiriam seus ingressos serão devidamente ressarcidos. Para isso, devem procurar a Ticket Premium, através do telefone 27-31989010 ou do endereço eletrônico [email protected].
"Pedimos desculpas por eventuais transtornos e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Agradecemos a compreensão e o apoio de todos e ressaltamos que as medidas adotadas estão de acordo com o previsto no Código de Defesa do Consumidor", finaliza o comunicado.

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