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MÚSICA

Grupo Pussycat Dolls volta neste ano

Anúncio foi feito pela criadora da banda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 22:49

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 22:49

Pussycat Dolls Crédito: Divulgação
É para os fãs de música pop do início dos anos 2000 aplaudirem de pé. O grupo "Pussycat Dolls", com hits como "Don't Cha" e "Buttons", volta em 2018.
O anúncio do retorno das meninas aos palcos foi feito pela pela criadora do grupo, Robin Antin, na última semana, durante entrevista a um programa de TV americano. Na atração, ela afirmou que os fãs já podem ir se preparando e separando as blusinhas com toca (figurino muito utilizado pelas meninas nos clipes). 
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Os fãs ainda estão com o pé atrás. Afinal, esse retorno é anunciado a anos e nunca deu certo. Porém, uma situação vem dado respaldo a reunião da banda. A conta do Instagram do Pussycat Dolls foi reativada a pouco tempo. Será que o retorno do Rouge, influenciou os americanos?

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