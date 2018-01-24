Grupo Pussycat Dolls volta neste ano

Pussycat Dolls Crédito: Divulgação

É para os fãs de música pop do início dos anos 2000 aplaudirem de pé. O grupo "Pussycat Dolls", com hits como "Don't Cha" e "Buttons", volta em 2018.

O anúncio do retorno das meninas aos palcos foi feito pela pela criadora do grupo, Robin Antin, na última semana, durante entrevista a um programa de TV americano. Na atração, ela afirmou que os fãs já podem ir se preparando e separando as blusinhas com toca (figurino muito utilizado pelas meninas nos clipes).