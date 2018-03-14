Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá vêm a Vitória

O ator e escritor Gregório Duvivier é conhecido por suas mil e uma habilidades. Multitarefa, ele é autor dos livros Caviar É Uma Ova e Put some farofa, ator e roteirista do Porta dos Fundos, apresentador do Greg News, na HBO, e colunista do jornal Folha de S. Paulo. Ele ainda integra o projeto Você é o que lê ao lado da atriz Maria Ribeiro e do jornalista Xico Sá, que chega nesta quinta-feira (15) ao Teatro Sesc Glória, em Vitória.

Na roda de bate-papo, o trio, que figura nas prateleiras das livrarias, mas também na TV e na Internet, discute assuntos que vão de redes sociais e correntes do WhatsApp até Jean-Paul Sartre. É uma maneira mais interessante de falar de literatura sem barateá-la. O grande lance da literatura é que ela ajuda a explicar o mundo, diz Gregório Duvivier em entrevista ao C2.

Pai de Marieta, sua filha de apenas dois meses com a consultora de branding Giovanna Nader, Gregório acredita que os pais possuem papel fundamental na formação de leitores.

Antes de aprender a ler, as crianças já podem ouvir histórias através dos pais. Se os pais lêem com frequência, isso cria o desejo na criança, diz.

Gregório lançou seu primeiro livro em 2008 e também é autor de outros quatro títulos. Fã de histórias em quadrinhos, também adora ficção científica, distopias como Aldous Huxley e George Orwell, além de grandes nomes da literatura brasileira como João Ubaldo Ribeiro, Guimarães Rosa e Darcy Ribeiro.

Cronista do jornal Folha de S. Paulo, Gregório também é um apreciador das obras de Rubem Braga e tem como uma de suas grandes referências Luis Fernando Verissimo. Ele foi fundamental pra minha vida porque trazia coisas que eu amava, o humor e literatura, e ainda fazia história em quadrinhos. Mas eu leio tudo, o que cai na minha mão. Sem o menor preconceito, diz ele.

Bate-papo com Gregório Duvivier

Como nasceu esse projeto?

G: A ideia de juntar nós três para falar de literaturafoi da produtora Evelyne Lessa. Nós temos em comum o fato que escrevemos, somos apaixonados pela literatura e não levamos isso a sério demais. A gente acredita que a literatura precisa ser pop, ela não pode acontecer apenas em livrarias, academias. Ela precisa ir pro asfalto, praças e todo tipo de lugar.

O bate-papo fala sobre literatura, mas também sobre redes sociais e correntes do whatsapp. Como falar de tudo isso sem ser superficial?

G: A gente tenta falar do mundo que nos cerca à luz da literatura, mas não só de clássicos. É uma maneira mais interessante de falar de literatura sem barateá-la. Falamos de historia em quadrinhos, romance de banca e ao mesmo tempo de Jean-Paul Sartre e Graciliano Ramos. O grande barato da literatura é que ela ajuda a explicar o mundo em que a gente vive. A literatura não serve só para falar de literatura. Serve para falar do mundo. Um problema é que o Brasil tem essa mania de elitizar a literatura.

E você, o que gosta de ler?

G: Eu leio tudo, o que cai na minha mão. Sem o menor preconceito. História em quadrinhos, ficcção científica, distopias como ficcao cientifica, distopias como Aldous Huxley e George Orwel, que falaram do futuro pra falar do presente. E grandes nomes, que através da literatura explicaram o Brasil como ninguem, melhor do que qualquer cientista político. João Ubaldo Ribeiro. Guimarães Rosa. Darcy Ribeiro. E cronistas como Rubem Braga e Luis Fernando Verissimo, que foi fundamental pra minha vida porque trazia coisas que eu amava, o humor e literatura, e ainda fazia historia em quadrinhos.

Você agora é pai de Marieta. Falando do universo infantil, como você acha que as crianças podem iniciar na literatura?

G: Acho que antes de aprender a ler, elas já podem ouvir estórias, através dos pais. Eles têm papel fundamental. Se os pai lêem com frequência, isso cria o desejo na criança e ela vaificar louca para aprender por si só. As estórias são os maiores ganchos para as crianças gostarem de ler.

A 2ª temporada do Greg News estreia este mês (dia 23, na HBO). Como vai ser?

G: O Brasil nao para de dar material para gente. Vamos falar sobre intervenção militar, eleição, e abordar tudo aquilo que as pessoas falam muito mas no geral entendem pouco. Acho que tem umas áreas mais áridas, como o sistema prisional, que não tem graça nenhuma mas por trás é um questionamento muito interessante.

Ano de eleição. Você ainda tem esperança que alguma coisa mude?

G: Eu acho que qualquer presidente eleito vai ser melhor que esse presidente ilegítimo. Eu acredito muito nas eleições, na democracia, mesmo que um crápula seja eleito.Um crapula eleito é melhor do que um crápula não eleito.

E o Porta dos Fundos? Como fica agora que muitos integrantes têm projetos paralelos?

G: Cada um tem muita liberdade pra tocar seus projetos pessoais no Porta. É uma boa maneira para não nos separarmos. Temos os vídeos no Youtube, mas eu faço o Greg News, o Fábio Porchat tem o Porta Fora, sobre viagens, mas tudo é feito pela produtora Porta dos Fundos. Mas continuamos nos reunindo toda semana para gravar, escrever e trabalhar nos vídeos semanais.

Você postou uma foto cercado de plantas de maconha. Nunca recebeu nenhuma intimação?

G: Esta foto é mais do que ostentar uma plantação de maconha. Primeiro mostra que não existe nada eticamente errado em plantar e cultivar, porque você não está fazendo mal a ninguém. E em segundo lugar, a foto deixa claro que essa guerra que acontece no rio não é por conta das drogas, é uma guerra aos pobres. Pode acontecer de baterem aqui na porta, mas eu não planto há muito tempo. Se acontecer, eles vão ter que revistar todas as casas da Zona Sul do Rio. se acontecer revistar todas as casas da zona sul. A guerra contra as drogas é enxugar gelo, ela é ineficiente.

Você é o que lê

Com Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá

Quando: Nesta quinta-feira (15), às 19h30.

Onde: Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Informações: (27) 99617-0016.