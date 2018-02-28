Gravação inédita de Amy Winehouse no início da carreira é divulgada

Amy Winehouse Crédito: Divulgação

Uma gravação perdida da cantora inglesa Amy Winehouse com 17 anos foi divulgada na última segunda-feira, 26, na Inglaterra e ganhou o noticiário britânico. A versão da música "My Own Way", de 2001, foi encontrada pelo músico Gil Cang.

Também produtor musical, Cabg gravou a registrou a versão em 2001, quando Amy foi ao seu estúdio em Londres. Ele comentou que escreveu a música com James McMillan e que a cantora buscava acordos com gravadoras naquela época.

Em entrevista ao "Camden New Journal", Cang disse que o pop vivia um momento difícil antes da ascensão de Amy, com artistas de talento duvidoso fazendo sucesso. "Havia muitas bandas terríveis, e nós precisávamos fazer algo. Amy entrou, abriu a boca e simplesmente nos impressionou", disse. "Ficamos de queixo caído com o seu talento".

Cang disse ter encontrado a gravação na semana passada e quis compartilhá-la para que mais pessoas pudessem ouvir. Depois de anos enfrentando problemas com as drogas, Amy morreu aos 27 anos em sua casa em Londres, no dia 23 de julho 2011.