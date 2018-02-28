Gravação inédita de Amy Winehouse no início da carreira é divulgada

Uma gravação perdida da cantora inglesa Amy Winehouse com 17 anos foi divulgada na última segunda-feira, 26, na Inglaterra e ganhou o noticiário britânico. A versão da música "My Own Way", de 2001, foi encontrada pelo músico Gil Cang.
Também produtor musical, Cabg gravou a registrou a versão em 2001, quando Amy foi ao seu estúdio em Londres. Ele comentou que escreveu a música com James McMillan e que a cantora buscava acordos com gravadoras naquela época.
Em entrevista ao "Camden New Journal", Cang disse que o pop vivia um momento difícil antes da ascensão de Amy, com artistas de talento duvidoso fazendo sucesso. "Havia muitas bandas terríveis, e nós precisávamos fazer algo. Amy entrou, abriu a boca e simplesmente nos impressionou", disse. "Ficamos de queixo caído com o seu talento".
Cang disse ter encontrado a gravação na semana passada e quis compartilhá-la para que mais pessoas pudessem ouvir. Depois de anos enfrentando problemas com as drogas, Amy morreu aos 27 anos em sua casa em Londres, no dia 23 de julho 2011.
Ouça a versão demo de "My Own Way"