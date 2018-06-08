Grandes amigos, Leoni e Leo Jaime cantam juntos em Vila Velha

Leoni e Leo Jaime escreveram "A Fórmula do Amor II" para a turnê Crédito: Carol Warchaysky/ Divulgação

Leoni e Leo Jaime tinham vinte e poucos anos quando escreveram o hit A Fórmula do Amor. Tanto tempo depois e após muitas experiências vividas, os dois amigos decidiram lançar A Fórmula do Amor II, com uma outra visão sobre o tema. A música nova embala o show que os músicos apresentam neste sábado (9), juntos, em Vila Velha.

Os músicos estarão no palco ao mesmo tempo. Leoni assume o baixo e Leo toca na guitarra os grandes sucessos da carreira, como Solange, Fotografia e A Fórmula do Amor. No bate-papo com o Gazeta Online, Leoni conta sobre a amizade com Leo Jaime, o novo show e a composição inédita.

Como se conheceram?

Nem eu nem ele lembramos direito. Mas acho que foi no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Ficamos amigos de cara, começamos a fazer música juntos. O Leo tem uma coisa de agregar, gosta de compor com pessoas, é muito solícito. No início da década de 1980 me divorciei e fui morar com ele. É um amigo muito íntimo.

O que vocês possuem de parecido que os une?

Temos interesses em comum na literatura, cinema, política, tem essa coisa de gostar de tocar, do palco. E ele é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho do casamento dele e ele é padrinho do meu filho.

Há 20 anos vocês fizeram o show Fotografia juntos. Por que decidiram dividir o palco tanto tempo depois?

Decidimos reviver isso porque fazemos muitas participações um no show do outro. Aí o Leo me ligou e perguntou se eu queria participar de um show dele ou fazer um show juntos. É bem diferente pra mim, porque voltei a tocar baixo (estava tocando guitarra e violão). Achei uma aventura interessante, algo que não venho fazendo há muito tempo. E é uma festa, uma celebração!

Um dos seus grandes hits é Fórmula do Amor. Por que decidiram fazer Fórmula do Amor II?

Essa é uma busca universal e atemporal. Não da fórmula, mas do amor. Depois de 35 podemos falar que não existe fórmula. Se existe algum jeito de se relacionar é evitar fórmulas e essa idealização do outro. O bom é aproveitar a pessoa que está ao seu lado. Ela não será melhor ou pior, não vai cumprir a missão de ser sua alma gêmea. Isso não existe mesmo. Esqueçam a fórmula, vamos amar!

E qual o repertório deste novo show?

São 29 músicas, 28 sucessos e a canção inédita Fórmula do Amor II. É um show bem pra cima, com arranjos bem próximos dos originais. Eu e Leo mudamos muito os arranjos durante todos esses anos e a forma de interpretar. Então, resolvemos voltar ao original porque descansamos bastante desse arranjos. É pras pessoas reconhecerem no primeiro acorde, na primeira virada de bateria e trazer à memória o que as músicas lembram. Tem muita música pra dançar, pop e rock.

LEO JAIME E LEONI

Quando: hoje, às 21h.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Ingressos: ouro  R$ 60 (meia); prata  R$ 50 (meia); bronze  R$ 40 (meia). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto nas cadeiras e 10% de desconto nas mesas. Vendas: no site www.tudus.com.br e nas lojas Metal Nobre Acessórios.

Informações: (27) 3533-2221.