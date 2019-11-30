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Diversão

Grande Vitória se enche de festas para celebrar o Dia do Samba

Data é comemorada no dia 2 de dezembro, mas a diversão começa,  neste sábado (30), com a festa A Roda. Confira os eventos até segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 08:00

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 08:00

Emerson Xumbrega é presidente e intérprete da Independente de Boa Vista Crédito: Instagram/@emersonxumbrega
"Semba de lá, que eu sambo de cá / Já clareou o dia de paz/ Vai ressoar o canto livre/ Nos meus tambores, o sonho vive"... O poético enredo da Vila Isabel no Carnaval de 2012 resume com perfeição o 2 de dezembro, quando é comemorado o Dia Nacional do Samba.
Original dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil e, inicialmente, chamado de semba, o samba sempre foi visto como um grito de liberdade, uma forma de expressão dos oprimidos.
O dia 2 de dezembro especificamente não é uma data comemorativa oficial e foi aprovado como lei do Estado da Guanabara (atual município do Rio de Janeiro) em 1964. Possivelmente por esse motivo passou-se a divulgar a ideia de que a data seria uma homenagem aos sambistas.

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Emerson Xumbrega, intérprete e presidente da atual campeã do Carnaval Capixaba, a Independente de Boa Vista, afirma que a ocasião é mais um motivo para celebrar a resistência de fazer arte em um país que não valoriza a própria cultura de raiz.
Serve, também, para manter acesa uma chama, uma certeza no coração de cada sambista: estamos sempre em busca de afirmação, de mantermos a nossa voz dentro das manifestações populares, principalmente numa época em que o setor público nos apóia cada vez menos, espinafra, dizendo que o 2 de dezembro não é apenas um dia para fazer batuques.
"Pelo contrário, é um momento de militância. Uma chance de comprovar que o carnaval arrecada milhões de reais em turismo e gera empregos, mais ainda é visto como politicamente ruim por uma parcela dos governantes", desabafa.

HERANÇA

Grupo de samba Vou Pro Sereno Crédito: Washington Possato/Divulgação
Identidades à parte, o dia, claro, também é motivo de festa para os apaixonados pelo "ziriguidum". Aqui no Estado, um calendário vai se estender durante a semana, a começar com A Roda, um encontro de bambas que acontece neste sábado (30), às 18h, no Ilha Shows, em Vitória. No cardápio, nomes como Vou Pro Sereno, Revelação, Tiee, Sambadm e Jennifer.
Cria da zona oeste carioca, especificamente de Realengo, reduto da Mocidade Independente de Padre Miguel, o Vou Pro Sereno é uma das atrações mais esperadas da noite.
Com mais de 20 anos de estrada (foi formado em 1997), o grupo promete trazer para Vitória um espetáculo que mescla suas músicas mais conhecidas, como "Sem Moderação", "Logo De Um Jeito", "Nosso Amor É Perfeito" e Mulher Não Manda em Homem".
Mulher..., sem dúvidas, é a música mais pedida, especialmente pelo público feminino. Elas adoram o refrão e se identificam, sempre respondendo no meio da letra: Elas mandam em homem, sim. Sabe que as gatas têm razão?, brinca um dos vocalistas do grupo, Júlio Cézar.
Por falar em hits, uma das faixas dos cantores, Nada Pra Fazer, caiu nas graças das torcidas de futebol e até dos boleiros. Na conquista do Grêmio na Taça Libertadores, em 2017, um vídeo com o volante Maicon caiu nas redes sociais comemorando o título com os amigos, tendo o samba como trilha sonora.
Ainda nas imagens, aparece também o lateral Leonardo Gomes cantando, com os dois jogadores mandando recados para os integrantes do grupo.
"Essa música foi composta com o intuito de ser um hino para a roda de samba que tínhamos em Realengo. Daí, a canção tomou um corpo e andou por si, especialmente com as torcidas de futebol. Somos flamenguistas e os rubro-negros gostam de cantá-la durante os jogos. O sucesso foi tanto que ela precisou entrar no repertório dos shows, lembra.
O VPS (como o Vem Pro Sereno é conhecido pelos fãs) se organiza para o lançamento de um projeto especial: o disco de 20 anos, que virá com 14 faixas, oito com produção musical de Bruno Cardoso (Sorriso Maroto) e Lelê, responsáveis por nomes como Diogo Nogueira e Mumuzinho. Outras seis faixas são de responsabilidade do grupo.
Além disso, estamos preparando um novo DVD, garvado dentro do projeto Roda de Samba Nada Pra Fazer. A ideia é viajar por várias capitais, adianta. Pelo visto, 2020 promete para o VPS.
Além da festa "A Roda", no Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória, o Dia do Samba será comemorado nas quadras de algumas escolas de samba, casas de shows e no reduto do ritmo no Estado: o Centro de Vitória. Confira o roteiro abaixo.

COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO SAMBA

A RODA

  • O QUE É:  show com Vem Pro Sereno, Revelação, Tiee, Sambadm e Jennifer
  • QUANDO: sábado (30), a partir das 18h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: Área Vip (2º Lote): R$ 80 (meia) / R$ 160 (inteira). Camarote Resenhas (2º Lote): R$ 100 (meia) / R$ 200,00 (inteira)
  • À VENDA: Pela internet
  • POSTOS DE VENDAS: 
  • Lojas Mavericks (Shoppings Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro)
  • La Vitta Saladeria - Jardim da Penha
  • Morena Flor  Santo Antônio
  • Prenda Multshop  São Pedro, Itararé, Marechal Campos e Jardim América
  • Loja Catamaran  Praia do Canto (sem cobrança de taxas)
  • Kaffa Cafeteria  Jardim da Penha (sem cobrança de taxas)

OUTRAS OPÇÕES PARA CURTIR O DIA DO SAMBA

  • SAMBA NA JUCUTUQUARA
  • ATRAÇÃO: Abertura da temporada de ensaios da Unidos de Jucutuquara
  • QUANDO: Sábado (30), a partir das 19h, na Arena Coruja. Clube Social Anchieta. Rua José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória. Informações:(27) 3222-0844
  • INGRESSOS: Entrada franca

  • NOSSO SÁBADO
  • ATRAÇÕES: Du, Avesso, Alan Venturin, Dj GG e Fabricio V
  • QUANDO: Sábado (30), a partir das 19h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30

  • MUG RECEBE BOA VISTA
  • ATRAÇÕES: Baianas, Passistas, Intérpretes, Grupos Musicais, Bateria, Rainhas e Casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira das Escolas Mocidade Unida da Glória e Independente de Boa Vista
  • QUANDO: Domingo (1), a partir das 20h, na Quadra da MUG. Rua Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha. Informações: (27) 99957-0151
  • INGRESSOS: R$ 15. Promoção, 2 ingressos por R$ 20

  • SAMBA NA NOVO IMPÉRIO
  • ATRAÇÃO: Lançamento de Kléber Simpatia na festa da Velha Guarda Capixaba
  • QUANDO: Domingo (1), a partir das 18h, na Quadra da Novo Império. Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória
  • INGRESSOS:  Até as 20h, entrada franca.  Após, será cobrado R$ 10

  • FEIJOADA DA VENENOSA
  • ATRAÇÕES: Aniversário de 73 anos da Escola de Samba Andaraí
  • QUANDO: Domingo (1), a partir das 12h, no Caxias Esporte Clube. Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória. Informações:(27) 3227-7659
  • INGRESSOS: R$ 35 (unitário) e R$ 60 (duplo)

  • FESTA DA DIA DO SAMBA
  • ATRAÇÃO: Feijuca com Samba - Especial Dia do Samba, com a participação de Sol Pessoa e Grupo Samba de Raiz
  • ONDE: Domingo (1), a partir das 12h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3222-3074
  • COUVERT: R$ 10

  • DIA DO SAMBA NA 7
  • ATRAÇÕES: Katrina Persi e Amigos do Samba
  • QUANDO: Domingo (1), a partir das 17h, no Stael Magesck Centro Artístico. Rua Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-9790
  • INGRESSOS: Entrada franca

  • DIA DO SAMBA II
  • ATRAÇÃO: Samba da Xepa
  • QUANDO: Domingo (1), a partir das 17h, no Bar do Nei. Rua Sete de Setembro, 251, Centro, Vitória
  • INGRESSOS: Entrada franca

  • TARDEZINHA DO LETS
  • ATRAÇÕES: Atrações: Glauco, Samba Jr, Breno & Bernardo e Sheep Dj
  • QUANDO: Domingo (1), a partir das 17h, no Lets. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30

  • QUINTAL DO SAMBA
  • ATRAÇÃO: Samba de Quintal
  • QUANDO: Domingo (1), a partir das 17h, na Cervejaria Bradus. Rua Quinze de Novembro, 697, Centro, Vila Velha
  • COUVERT: R$ 5

  • CLUBE DE PESCA MAR E TERRA
  • ATRAÇÕES: Peterson e convidados, Leley Do Cavaco, Branquinho e Clube do Samba.
  • QUANDO: segunda (2), a partir das 20h, no Clube de Pesca Mar e Terra. Avenida Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 10, com o nome na lista, até 21h30. Sem nome na lista: R$ 20

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