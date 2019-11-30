Grande Vitória se enche de festas para celebrar o Dia do Samba

Emerson Xumbrega é presidente e intérprete da Independente de Boa Vista Crédito: Instagram/@emersonxumbrega

"Semba de lá, que eu sambo de cá / Já clareou o dia de paz/ Vai ressoar o canto livre/ Nos meus tambores, o sonho vive"... O poético enredo da Vila Isabel no Carnaval de 2012 resume com perfeição o 2 de dezembro, quando é comemorado o Dia Nacional do Samba.

Original dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil e, inicialmente, chamado de semba, o samba sempre foi visto como um grito de liberdade, uma forma de expressão dos oprimidos.

O dia 2 de dezembro especificamente não é uma data comemorativa oficial e foi aprovado como lei do Estado da Guanabara (atual município do Rio de Janeiro) em 1964. Possivelmente por esse motivo passou-se a divulgar a ideia de que a data seria uma homenagem aos sambistas.

Emerson Xumbrega, intérprete e presidente da atual campeã do Carnaval Capixaba, a Independente de Boa Vista, afirma que a ocasião é mais um motivo para celebrar a resistência de fazer arte em um país que não valoriza a própria cultura de raiz.

Serve, também, para manter acesa uma chama, uma certeza no coração de cada sambista: estamos sempre em busca de afirmação, de mantermos a nossa voz dentro das manifestações populares, principalmente numa época em que o setor público nos apóia cada vez menos, espinafra, dizendo que o 2 de dezembro não é apenas um dia para fazer batuques.

"Pelo contrário, é um momento de militância. Uma chance de comprovar que o carnaval arrecada milhões de reais em turismo e gera empregos, mais ainda é visto como politicamente ruim por uma parcela dos governantes", desabafa.

HERANÇA

Grupo de samba Vou Pro Sereno Crédito: Washington Possato/Divulgação

Identidades à parte, o dia, claro, também é motivo de festa para os apaixonados pelo "ziriguidum". Aqui no Estado, um calendário vai se estender durante a semana, a começar com A Roda, um encontro de bambas que acontece neste sábado (30), às 18h, no Ilha Shows, em Vitória. No cardápio, nomes como Vou Pro Sereno, Revelação, Tiee, Sambadm e Jennifer.

Cria da zona oeste carioca, especificamente de Realengo, reduto da Mocidade Independente de Padre Miguel, o Vou Pro Sereno é uma das atrações mais esperadas da noite.

Com mais de 20 anos de estrada (foi formado em 1997), o grupo promete trazer para Vitória um espetáculo que mescla suas músicas mais conhecidas, como "Sem Moderação", "Logo De Um Jeito", "Nosso Amor É Perfeito" e Mulher Não Manda em Homem".

Mulher..., sem dúvidas, é a música mais pedida, especialmente pelo público feminino. Elas adoram o refrão e se identificam, sempre respondendo no meio da letra: Elas mandam em homem, sim. Sabe que as gatas têm razão?, brinca um dos vocalistas do grupo, Júlio Cézar.

Por falar em hits, uma das faixas dos cantores, Nada Pra Fazer, caiu nas graças das torcidas de futebol e até dos boleiros. Na conquista do Grêmio na Taça Libertadores, em 2017, um vídeo com o volante Maicon caiu nas redes sociais comemorando o título com os amigos, tendo o samba como trilha sonora.

Ainda nas imagens, aparece também o lateral Leonardo Gomes cantando, com os dois jogadores mandando recados para os integrantes do grupo.

"Essa música foi composta com o intuito de ser um hino para a roda de samba que tínhamos em Realengo. Daí, a canção tomou um corpo e andou por si, especialmente com as torcidas de futebol. Somos flamenguistas e os rubro-negros gostam de cantá-la durante os jogos. O sucesso foi tanto que ela precisou entrar no repertório dos shows, lembra.

O VPS (como o Vem Pro Sereno é conhecido pelos fãs) se organiza para o lançamento de um projeto especial: o disco de 20 anos, que virá com 14 faixas, oito com produção musical de Bruno Cardoso (Sorriso Maroto) e Lelê, responsáveis por nomes como Diogo Nogueira e Mumuzinho. Outras seis faixas são de responsabilidade do grupo.

Além disso, estamos preparando um novo DVD, garvado dentro do projeto Roda de Samba Nada Pra Fazer. A ideia é viajar por várias capitais, adianta. Pelo visto, 2020 promete para o VPS.

Além da festa "A Roda", no Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória, o Dia do Samba será comemorado nas quadras de algumas escolas de samba, casas de shows e no reduto do ritmo no Estado: o Centro de Vitória. Confira o roteiro abaixo.

COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO SAMBA

A RODA

O QUE É : show com Vem Pro Sereno, Revelação, Tiee, Sambadm e Jennifer



: show com Vem Pro Sereno, Revelação, Tiee, Sambadm e Jennifer QUANDO : sábado (30), a partir das 18h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória



: sábado (30), a partir das 18h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória INGRESSOS: Área Vip (2º Lote): R$ 80 (meia) / R$ 160 (inteira). Camarote Resenhas (2º Lote): R$ 100 (meia) / R$ 200,00 (inteira)



Área Vip (2º Lote): R$ 80 (meia) / R$ 160 (inteira). Camarote Resenhas (2º Lote): R$ 100 (meia) / R$ 200,00 (inteira) À VENDA: Pela internet

Pela internet POSTOS DE VENDAS:



Lojas Mavericks (Shoppings Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro)



La Vitta Saladeria - Jardim da Penha

Morena Flor  Santo Antônio



Prenda Multshop  São Pedro, Itararé, Marechal Campos e Jardim América



Loja Catamaran  Praia do Canto (sem cobrança de taxas)



Kaffa Cafeteria  Jardim da Penha (sem cobrança de taxas)



OUTRAS OPÇÕES PARA CURTIR O DIA DO SAMBA