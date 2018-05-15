Grande encontro: Cachoeiro recebe a sétima edição da Bienal Rubem Braga

Cidade natal de Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim recebe a 7ª edição da Bienal Rubem Braga, que começa no dia 15 de maio e segue até o dia 20. O evento deste ano celebra a amizade de Rubem com três grandes nomes da cultura brasileira: Vinícius de Moraes, Candido Portinari e Sérgio Buarque de Holanda.

Estudando a biografia do Rubem Braga, percebemos que esses três tiveram importância ao longo da vida de Rubem no rio. Eles estavam sempre presentes, viveram muitas coisas juntos. São três nomes importantes da história do Brasil, cada um na sua área. Daí surgiu o pensamento de fazer como espinha dorsal a junção destes quatro artistas, explica o subsecretário de Cultura de Cachoeiro, Lucimar Costa.

São cerca de 60 atrações gratuitas, entre mesas-redondas, lançamentos, feira de livros, oficinas e shows. Entre os participantes deste ano está a artista e compositora Ana Buarque de Hollanda, filha de um dos homenageados, o historiador Sérgio Buarque de Holanda. Ana é uma das integrantes da mesa Sérgio Buarque de Holanda: Raízes do Brasil  Influência na formação da sociedade cultural brasileira, que conta ainda com os escritores Daniel Munduruku e Cristino Wapichana.

Fico muito contente com a homenagem ao meu pai. Ele também morou em Cachoeiro entre 1926 e 1927, contratado pelo jornal O Progresso. Sobre a mesa que vou participar, considero o livro Raízes do Brasil, publicado em 1936, importantíssimo, principalmente para os jovens discutirem e conhecerem um pouco mais. Foi um livro revolucionário pelas questões apresentadas e pela visão que ele deu do homem brasileiro com suas influências ibéricas, como ele atua, e como a sociedade funciona em relação a essa personalidade desse homem, diz Ana.

Mais atrações

Fenômeno da internet, com mais de 1 milhão e 700 mil seguidores no Instagram, Pedro Henrique, criador do projeto Um Cartão, participa da mesa Conectado nas redes sociais. Ao lado da ilustradora Lígia Fascioni e da atriz e youtuber Kenia Maria, ele vai falar sobre comportamento no mundo virtual. As redes sociais só refletem as redes reais. Falar sobre fórmulas prontas, lados bons e ruins é como discorrer sobre a construção da sociedade e do comportamento humano como um todo, reflete Pedro.

Além da rica programação voltada para literatura, sete atrações musicais vão dar o tom ao final de cada dia de atividades culturais. O Teatro Mágico, em versão voz e violão, e o ator e cantor Jackson Antunes são os nomes nacionais que vão passar pelo Palco Sérgio Sampaio.

Destaques da programação

Dia 15 de maio (terça)

20h

Conferência de abertura: Rubem e a arte que interliga as cidades.

Dia 16 de maio (quarta)

9h às 14h

Mesa: Viver com Poesia, com Luís Ernesto Lacombe (RJ), Hellenice Ferreira (RJ) e Roberto Al Barros (ES).

19h

Mesa Vinícius de Morais: Se todos fossem iguais a você - o entusiasmo criador, com Moisés Liporage (RJ), José Castello (RJ) e Tom Farias (RJ).

Dia 17 de maio (quinta)

9h às 14h

Mesa: Conectado nas redes sociais - como se comportar, com Pedro Um Cartão (RJ), Lígia Fascioni (Berlim/Brasil) e Simone Lacerda (ES)

19h

Mesa: Sérgio Buarque de Holanda: Raízes do Brasil  Influência na formação da sociedade cultural brasileira, com Daniel Munduruku (PA), Cristino Wapichana (RR) e Ana de Hollanda (SP).

Dia 18 de maio (sexta)

19h

Mesa Cândido Portinari: Guerra e Paz  Consciência social, com Graça Lima (RJ), Junião (SP) e Sara Lovatti (ES).

Dia 19 de maio (sábado)

21h

Show  O Sertão de Jackson Antunes (RJ).

Dia 20 (domingo)

16h