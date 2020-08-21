Grande decisão do Palco Litoral será neste sábado (22)

Finalistas do Palco Litoral Crédito: Rádio Litoral

Falta apenas um dia para os capixabas conhecerem o vencedor da competição de música que revelou as novas vozes do Espírito Santo. Neste sábado (22), a grande final do Palco Litoral será transmitida ao vivo pela TV Gazeta e pela rádio Litoral, a partir das 14h30. O público é quem decide quem será o vencedor, em uma votação que será encerrada durante o programa.

É a realização do sonho de muita gente: cantar. Sonhos de pessoas comuns como cada um de nós e como nossos três finalistas: Cléverson Ferreira, de Cariacica, Josa, da Serra, e a dupla Thiarlys e Melina, de Alfredo Chaves e Iconha. A final vai apresentar as histórias de vida deles e também veremos mais do talento de cada um deles, conta o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.

Nessa fase final, os candidatos receberam aulas de preparação vocal com o fonoaudiólogo, professor de canto e produtor musical Marcel Vaccari, além de acompanhamento do Bravo Estúdio. O trabalho de Marcel se consistiu no ensino de técnicas de respiração, em procedimentos para execução de um canto consciente e realizado com menos esforço, em cuidados para a preservação do poderio vocal de cada um, entre outros procedimentos.

Os finalistas me surpreenderam pelas qualidades vocais. Apesar de nenhum ter feito aula de canto, todos adquiriram um bom aparato técnico por meio das suas referências musicais. Certamente a Litoral encontrou quatro diamantes escondidos na música capixaba, afirmou o preparador.

SELEÇÃO

A competição recebeu 557 inscrições e, na fase semifinal, teve mais de 81 mil votos. Participaram cantores de diferentes estilos musicais e de municípios de norte a sul do estado.

Expectativa dos finalistas

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Cléverson Ferreira, finalista do Palco Litoral Crédito: Adessandro Reis

"Estou vivendo em um mundo mágico. Eu canto simplesmente por amor. Sempre pensei em seguir carreira, mas nunca imaginei chegar até aqui. Isso tudo é um sonho que sinceramente eu não quero mais acordar. Acredito muito no público da Litoral FM e sei que ele vai escolher o melhor candidato. Se esse candidato for eu, ficarei imensamente feliz, mas, se não for, já me considero um vencedor por ter chegado até aqui. Que seja feita a vontade de Deus." Cléverson Ferreira - Finalista

Josa, finalista do Palco Litoral Crédito: Adessandro Reis

"Para chegar até aqui foi muito difícil. Noites e noites sem dormir, votando e mobilizando a galera. E agora na final não é diferente. Muito pelo contrário. A expectativa é que todo esse esforço seja coroado com a premiação, com o meu nome sendo chamado como o grande ganhador do Palco Litoral. De qualquer forma, todo mundo que está na final é merecedor. São grandes talentos e grandes pessoas. Estou muito feliz de estar na final. É uma repercussão muito grande que eu nunca imaginei que eu estaria inserido." Josa - Finalista

Thiarlys e Melina, finalistas do Palco Litoral Crédito: Adessandro Reis

"É uma ansiedade muito grande, mas a melhor possível. Estou com o pensamento muito positivo, mas bem apreensivo pela final. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, Thiarlys e Melina vencedores. Estou muito feliz por estar na final." Thiarlys - Finalista

"Não esperava chegar aonde a gente chegou. É emocionante até de falar, porque a gente vê as pessoas mandando mensagem, dizendo que estão torcendo pela gente. Então, dá um conforto enorme para o coração. E aí a gente consegue ir se acalmando e conseguindo fazer tudo que precisa ser feito até o grande dia. Toda vez que escuto essa palavra, o coração acelera. É a realização de um sonho e uma forma de reconhecimento de uma coisa que você ama fazer. Não tem nem sentimento que possa descrever." Melina - Finalista

Premiação

O eleito ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora; levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta; e ainda ganhará o direito de gravar duas músicas do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita.

"O vitorioso também vai levar um disco, com a gravação de oito músicas, em uma parceira com o Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera Renan Faé.