Grande decisão do Palco Litoral será neste sábado (22)

Falta apenas um dia para os capixabas conhecerem o vencedor da competição de música que revelou as novas vozes do Espírito Santo. Neste sábado (22), a grande final do Palco Litoral será transmitida ao vivo pela TV Gazeta e pela rádio Litoral, a partir das 14h30. O público é quem decide quem será o vencedor, em uma votação que será encerrada durante o programa.
É a realização do sonho de muita gente: cantar. Sonhos de pessoas comuns como cada um de nós e como nossos três finalistas: Cléverson Ferreira, de Cariacica, Josa, da Serra, e a dupla Thiarlys e Melina, de Alfredo Chaves e Iconha. A final vai apresentar as histórias de vida deles e também veremos mais do talento de cada um deles, conta o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.
Nessa fase final, os candidatos receberam aulas de preparação vocal com o fonoaudiólogo, professor de canto e produtor musical Marcel Vaccari, além de acompanhamento do Bravo Estúdio. O trabalho de Marcel se consistiu no ensino de técnicas de respiração, em procedimentos para execução de um canto consciente e realizado com menos esforço, em cuidados para a preservação do poderio vocal de cada um, entre outros procedimentos.
Os finalistas me surpreenderam pelas qualidades vocais. Apesar de nenhum ter feito aula de canto, todos adquiriram um bom aparato técnico por meio das suas referências musicais. Certamente a Litoral encontrou quatro diamantes escondidos na música capixaba, afirmou o preparador.
SELEÇÃO
A competição recebeu 557 inscrições e, na fase semifinal, teve mais de 81 mil votos. Participaram cantores de diferentes estilos musicais e de municípios de norte a sul do estado.
Expectativa dos finalistas
"Estou vivendo em um mundo mágico. Eu canto simplesmente por amor. Sempre pensei em seguir carreira, mas nunca imaginei chegar até aqui. Isso tudo é um sonho que sinceramente eu não quero mais acordar. Acredito muito no público da Litoral FM e sei que ele vai escolher o melhor candidato. Se esse candidato for eu, ficarei imensamente feliz, mas, se não for, já me considero um vencedor por ter chegado até aqui. Que seja feita a vontade de Deus."
"Para chegar até aqui foi muito difícil. Noites e noites sem dormir, votando e mobilizando a galera. E agora na final não é diferente. Muito pelo contrário. A expectativa é que todo esse esforço seja coroado com a premiação, com o meu nome sendo chamado como o grande ganhador do Palco Litoral. De qualquer forma, todo mundo que está na final é merecedor. São grandes talentos e grandes pessoas. Estou muito feliz de estar na final. É uma repercussão muito grande que eu nunca imaginei que eu estaria inserido."
"É uma ansiedade muito grande, mas a melhor possível. Estou com o pensamento muito positivo, mas bem apreensivo pela final. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, Thiarlys e Melina vencedores. Estou muito feliz por estar na final."
"Não esperava chegar aonde a gente chegou. É emocionante até de falar, porque a gente vê as pessoas mandando mensagem, dizendo que estão torcendo pela gente. Então, dá um conforto enorme para o coração. E aí a gente consegue ir se acalmando e conseguindo fazer tudo que precisa ser feito até o grande dia. Toda vez que escuto essa palavra, o coração acelera. É a realização de um sonho e uma forma de reconhecimento de uma coisa que você ama fazer. Não tem nem sentimento que possa descrever."
Premiação
O eleito ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora; levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta; e ainda ganhará o direito de gravar duas músicas do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita.
"O vitorioso também vai levar um disco, com a gravação de oito músicas, em uma parceira com o Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera Renan Faé.
Pensa que acabou? Ainda não! O campeão se apresenta na live de aniversário da Litoral FM, dia 29, às 16h. Entre os convidados já confirmados, Dennis DJ, Diego e Victor Hugo, Dilsinho, João Bosco e Vinícius e Alemão do Forró. A festança será transmitida nos sites de A Gazeta e da rádio.