Gramado divulga filmes que vão competir em 2018

Nove longas
-metragens brasileiros e cinco latinos concorrem nas duas principais mostras do 46º Festival de Gramado, um dos mais importantes do País, que acontece entre 16 e 25 de agosto na serra gaúcha. Veja a seguir a listas das obras escolhidas: Longas
-metragens brasileiros
- 10 Segundos Para Vencer (RJ), de José Alvarenga Jr.
- O Banquete (SP), de Daniela Thomas
- Benzinho (RJ), de Gustavo Pizzi
- A Cidade dos Piratas (RS), de Otto Guerra
- Correndo Atrás (RJ), de Jeferson De
- Ferrugem (PR), de Aly Muritiba
- Mormaço (RJ), de Marina Meliande
- Simonal (RJ), de Leonardo Domingues
- A Voz do Silêncio (SP), de André Ristum
Longas
-metragens estrangeiros
- Averno (Uruguai/Bolívia), de Marcos Loayza
- Las Herederas (Paraguai/Brasil/Uruguai/França/Alemanha), de Marcelo Martinessi
- Mi Mundial (Uruguai/Argentina/Brasil), de Carlos Morelli
- Recreo (Argentina), de Hernán Guerschuny e Jazmín Stuart
- Violeta al Fin (Costa Rica/México), de Hilda Hidalgo
Curtas
-metragens brasileiros
- À Tona (DF), de Daniella Cronemberger
- Apenas o Que Você Precisa Saber Sobre Mim (SC), de Maria Augusta V. Nunes
- Aquarela (MA), de Thiago Kistenmacker e Al Danuzio
- Catadora de Gente (RS), de Mirela Kruel
- Estamos Todos Aqui (SP), de Chico Santos e Rafael Mellim
- Um Filme de Baixo Orçamento (SP), de Paulo Leierer
- Guaxuma (PE), de Nara Normande
- Kairo (SP), de Fabio Rodrigo
- Majur (MT), de Rafael Irineu
- Minha Mãe, Minha Filha (SP), de Alexandre Estevanato
- Nova Iorque (PE), de Leo Tabosa
- Plantae (RJ), de Guilherme Gehr
- A Retirada Para Um Coração Bruto (MG), de Marco Antonio Pereira
- Torre (SP), de Nádia Mangolini
Curtas
-metragens gaúchos
- Prêmio Assembleia Legislativa
- À Sombra (Canoas), de Felipe Iesbick
- O Abismo (Sapucaia do Sul), de Lucas Reis
- Antes do Lembrar (Porto Alegre), de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes
- Coágulo (São Leopoldo), de Jéssica Gonzatto
- O Comedor de Sementes (São Leopoldo), de Victoria Farina
- Um Corpo Feminino (Porto Alegre), de Thais Fernandes
- Entre Sós (Porto Alegre), de Caetano Salerno
- Fè Mye Talè (Encantado), de Henrique Both Lahude
- A Formidável Fabriqueta de Sonhos Menina Betina (Pelotas), de Tiago Ribeiro
- Gasparotto (Porto Alegre), de Zeca Brito
- Grito (Santa Maria), de Luiz Alberto Cassol
- Maçãs em Fogo (Porto Alegre), de Bruno de Oliveira
- Movimento à Margem (Porto Alegre), de Lícia Arosteguy e Lucas Tergolina
- Mulher Ltda (Canoas), de Taísa Ennes
- Nós Montanha (Porto Alegre), de Gabriel Motta
- Pelos Velhos Tempos (Porto Alegre), de Ulisses da Motta
- Sem Abrigo (Porto Alegre), de Leonardo Remor
- Subtexto (Caxias do Sul), de Cristian Beltrán
- Vinil (Porto Alegre), de Catherine Silveira de Vargas e Valentina Peroni Freire Barata
- O Viúvo (Porto Alegre), de Luiz Carlos Wolf Chemale