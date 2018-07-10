Gramado divulga filmes que vão competir em 2018

Troféu do Festival de Gramado Crédito: Divulgação/Site Oficial

Nove longas

-metragens brasileiros e cinco latinos concorrem nas duas principais mostras do 46º Festival de Gramado, um dos mais importantes do País, que acontece entre 16 e 25 de agosto na serra gaúcha. Veja a seguir a listas das obras escolhidas: Longas

-metragens brasileiros

- 10 Segundos Para Vencer (RJ), de José Alvarenga Jr.

- O Banquete (SP), de Daniela Thomas

- Benzinho (RJ), de Gustavo Pizzi

- A Cidade dos Piratas (RS), de Otto Guerra

- Correndo Atrás (RJ), de Jeferson De

- Ferrugem (PR), de Aly Muritiba

- Mormaço (RJ), de Marina Meliande

- Simonal (RJ), de Leonardo Domingues

- A Voz do Silêncio (SP), de André Ristum

Longas

-metragens estrangeiros

- Averno (Uruguai/Bolívia), de Marcos Loayza

- Las Herederas (Paraguai/Brasil/Uruguai/França/Alemanha), de Marcelo Martinessi

- Mi Mundial (Uruguai/Argentina/Brasil), de Carlos Morelli

- Recreo (Argentina), de Hernán Guerschuny e Jazmín Stuart

- Violeta al Fin (Costa Rica/México), de Hilda Hidalgo

Curtas

-metragens brasileiros

- À Tona (DF), de Daniella Cronemberger

- Apenas o Que Você Precisa Saber Sobre Mim (SC), de Maria Augusta V. Nunes

- Aquarela (MA), de Thiago Kistenmacker e Al Danuzio

- Catadora de Gente (RS), de Mirela Kruel

- Estamos Todos Aqui (SP), de Chico Santos e Rafael Mellim

- Um Filme de Baixo Orçamento (SP), de Paulo Leierer

- Guaxuma (PE), de Nara Normande

- Kairo (SP), de Fabio Rodrigo

- Majur (MT), de Rafael Irineu

- Minha Mãe, Minha Filha (SP), de Alexandre Estevanato

- Nova Iorque (PE), de Leo Tabosa

- Plantae (RJ), de Guilherme Gehr

- A Retirada Para Um Coração Bruto (MG), de Marco Antonio Pereira

- Torre (SP), de Nádia Mangolini

Curtas

-metragens gaúchos

- Prêmio Assembleia Legislativa

- À Sombra (Canoas), de Felipe Iesbick

- O Abismo (Sapucaia do Sul), de Lucas Reis

- Antes do Lembrar (Porto Alegre), de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes

- Coágulo (São Leopoldo), de Jéssica Gonzatto

- O Comedor de Sementes (São Leopoldo), de Victoria Farina

- Um Corpo Feminino (Porto Alegre), de Thais Fernandes

- Entre Sós (Porto Alegre), de Caetano Salerno

- Fè Mye Talè (Encantado), de Henrique Both Lahude

- A Formidável Fabriqueta de Sonhos Menina Betina (Pelotas), de Tiago Ribeiro

- Gasparotto (Porto Alegre), de Zeca Brito

- Grito (Santa Maria), de Luiz Alberto Cassol

- Maçãs em Fogo (Porto Alegre), de Bruno de Oliveira

- Movimento à Margem (Porto Alegre), de Lícia Arosteguy e Lucas Tergolina

- Mulher Ltda (Canoas), de Taísa Ennes

- Nós Montanha (Porto Alegre), de Gabriel Motta

- Pelos Velhos Tempos (Porto Alegre), de Ulisses da Motta

- Sem Abrigo (Porto Alegre), de Leonardo Remor

- Subtexto (Caxias do Sul), de Cristian Beltrán

- Vinil (Porto Alegre), de Catherine Silveira de Vargas e Valentina Peroni Freire Barata