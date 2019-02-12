Governo vai diminuir teto da Lei Rouanet

Crédito: Divulgação/Fernando Schuler

O governo Bolsonaro prevê para a semana que vem a divulgação de modificações na Lei Rouanet. O governo defende a redução do teto de recursos destinados por produção.

Atualmente, uma produção pode receber, por meio de renúncia fiscal, investimento de até R$ 60 milhões. A ideia é reduzir para R$ 10 milhões. A reestruturação, de acordo com o governo, vai equilibrar a distribuição de recursos.