Governo vai diminuir teto da Lei Rouanet

O governo Bolsonaro prevê para a semana que vem a divulgação de modificações na Lei Rouanet. O governo defende a redução do teto de recursos destinados por produção.
Atualmente, uma produção pode receber, por meio de renúncia fiscal, investimento de até R$ 60 milhões. A ideia é reduzir para R$ 10 milhões. A reestruturação, de acordo com o governo, vai equilibrar a distribuição de recursos.
A ideia seria reestruturar o regulamento de forma a equilibrar a distribuição de recursos, dando mais chance a artistas desconhecidos e produções de pequeno porte, dificultando o acesso de grandes empresários e artistas famosos. Essa é uma bandeira que Bolsonaro vem defendendo desde a campanha nas eleições.