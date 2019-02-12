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CULTURA

Governo vai diminuir teto da Lei Rouanet

Modificações devem ser anunciadas na próxima semana

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:34

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:34

Crédito: Divulgação/Fernando Schuler
O governo Bolsonaro prevê para a semana que vem a divulgação de modificações na Lei Rouanet. O governo defende a redução do teto de recursos destinados por produção.
Atualmente, uma produção pode receber, por meio de renúncia fiscal, investimento de até R$ 60 milhões. A ideia é reduzir para R$ 10 milhões. A reestruturação, de acordo com o governo, vai equilibrar a distribuição de recursos.
A ideia seria reestruturar o regulamento de forma a equilibrar a distribuição de recursos, dando mais chance a artistas desconhecidos e produções de pequeno porte, dificultando o acesso de grandes empresários e artistas famosos. Essa é uma bandeira que Bolsonaro vem defendendo desde a campanha nas eleições.

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