Governo seleciona livros capixabas que serão usados em escolas do ES

Alunos em biblioteca de escola Crédito: Secult/Divulgação

Para isso, foi publicado edital e serão 2.885 exemplares  por título  a serem distribuídos para as unidades escolares 20 obras literárias de autores capixabas serão analisadas e selecionadas pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) para serem destinadas às escolas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental das redes estadual e municipal de ensino que fazem parte do Pacto Pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes).e serão 2.885 exemplares  por título  a serem distribuídos para as unidades escolares

A Sedu publicou o edital para análise e seleção de 20 obras literárias de autores capixabas, que serão destinadas às escolas de Educação Infantil e de anos iniciais do Ensino Fundamental das redes estadual e municipais de ensino participantes do Pacto Pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes).

De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), as inscrições começaram na última sexta-feira (27) e seguem até o dia 28 de maio, e deverão ser feitas diretamente protocoladas na Unidade Central da Sedu, das 8h às 18h, ou por meio dos Correios, desde que enviadas, exclusivamente, com Aviso de Recebimento (AR). Para este procedimento serão consideradas a data e a hora da postagem.

Somente serão aceitas inscrições de obras cuja última publicação tenha sido feita a partir do ano 2000, podendo apenas uma obra por autor. No ato da inscrição, os autores deverão entregar três exemplares da obra inscrita, devidamente embalados e identificados, externamente, com título, editora e categoria a que pertence. Além disso, também será necessário entregar a ficha de inscrição preenchida com a categoria da obra e nível de ensino a que se destina, incluindo dados pessoais e demais informações técnicas sobre o livro.

SELEÇÃO

Serão selecionadas obras literárias em verso, tais como poema, cantiga, trava-língua e outros; em prosa, como pequenas narrativas, textos de tradição popular, fábulas, lendas e mitos; e livros ilustrados, de imagens e histórias em quadrinhos, adequados ao desenvolvimento da leitura dos estudantes da Educação Infantil e aos anos finais do Ensino Fundamental. As obras serão avaliadas e selecionadas pela Comissão de Análise de Livros Literários da Sedu, seguindo os seguintes critérios: qualidade do texto, avaliação pedagógica da obra e projeto gráfico.