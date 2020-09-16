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Cultura

Governo revoga nomeação de capitão da PM para Secretaria ligada à Cultura

André Porciuncula Alay Esteves deixa o cargo; e a dentista Edianne Paulo de Abreu é a nova coordenadora geral do Centro Técnico do Audiovisual

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 16:14
Nomeação de André Porciuncula Alay Esteves é cancelada
Nomeação de André Porciuncula Alay Esteves é cancelada Crédito: Reprodução/Facebook
Nomeado no dia 7 de agosto, o capitão da Polícia Militar da Bahia André Porciuncula Alay Esteves não é mais o secretário da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura. Em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, o ministro chefe da Casa Civil Braga Netto tornou sem efeito a nomeação do profissional nascido em 1985, apoiador de Jair Bolsonaro, defensor de Carlos Bolsonaro e entusiasta da gestão do secretário Mário Frias.
Na mesma edição do Diário Oficial, a dentista Edianne Paulo de Abreu, candidata a deputada federal pelo PSL em 2018, foi nomeada para o cargo de coordenadora geral do Centro Técnico do Audiovisual, do Departamento de Políticas Audiovisuais. E Jéssyca Hellen Ferreira Paulino Fernandes vai exercer a função comissionada de coordenadora da Coordenação-Geral de Inovação e Infraestrutura Audiovisual, do Departamento de Políticas Audiovisuais. Formada em Letras, ela já atuava no órgão.

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