Governo revoga nomeação de capitão da PM para Secretaria ligada à Cultura

Nomeado no dia 7 de agosto, o capitão da Polícia Militar da Bahia André Porciuncula Alay Esteves não é mais o secretário da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura. Em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, o ministro chefe da Casa Civil Braga Netto tornou sem efeito a nomeação do profissional nascido em 1985, apoiador de Jair Bolsonaro, defensor de Carlos Bolsonaro e entusiasta da gestão do secretário Mário Frias.