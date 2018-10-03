Governo eleva classificação indicativa da novela 'O Tempo Não Para'

"O Tempo Não Para": Marocas ( Juliana Paiva ) diante de Samuca ( Nicolas Prattes ). Marino ( Marcos Pasquim ) e Monalisa ( Alexandra Richter ) observam ao fundo Crédito: Globo / João Miguel Junior

Cenas de violência, linguagem imprópria e drogas, cigarros e bebidas alcoólicas, foram os motivos que levaram o Ministério da Justiça a classificar a novela "O Tempo Não Para" como imprópria para menores de 12 anos.

A trama, de Mario Teixeira, já havia sido "autoclassificada" pela TV Globo como "recomendada para maiores de 10 anos". O veto do governo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 2. O mesmo aconteceu com "Deus Salve o Rei", porém a decisão foi anunciada pelo governo após o fim da exibição.

Em agosto, o Ministério da Justiça alterou a classificação indicativa da trama bíblica "Jesus", da Record TV. A emissora anunciava que a novela não era recomendada para menores de 10 anos, mas a idade indicada foi aumentada em dois anos.

"Durante análise da novela foram constatadas tendências como apelo sexual, consumo de droga lícita, presença de arma com violência, morte intencional, ato violento, pena de morte, presença de sangue e crueldade", de acordo com documento publicado no DOU na época.