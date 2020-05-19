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Televisão

Globo vai estrear 1ª série feita a distância durante a pandemia

'Diário de Um Confinamento' contará a história de um homem no isolamento social e terá Bruno Mazzeo e Fernanda Torres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 15:49

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 15:49

O ator Bruno Mazzeo
O ator Bruno Mazzeo estará no reality Diário de um Confinado Crédito: Reprodução/Instagram @studiobrunojordao
A Globo lançará em junho deste ano a primeira série feita integralmente a distância durante a pandemia do novo coronavírus. Chamada Diário de Um Confinado e protagonizada por Bruno Mazzeo, a obra terá 12 capítulos e vai contar a vida de um homem em isolamento social.
Segundo informações divulgadas pela coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o elenco terá Fernanda Torres interpretando a analista comportamental do homem.

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Deborah Bloch e Lúcio Mauro Filho também vão estrelar na série, mas ainda não foram revelados seus papéis.
Os personagens vão encenar por videochamadas e cada um vai gravar da própria casa.

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