Globo vai estrear 1ª série feita a distância durante a pandemia

O ator Bruno Mazzeo estará no reality Diário de um Confinado Crédito: Reprodução/Instagram @studiobrunojordao

A Globo lançará em junho deste ano a primeira série feita integralmente a distância durante a pandemia do novo coronavírus. Chamada Diário de Um Confinado e protagonizada por Bruno Mazzeo, a obra terá 12 capítulos e vai contar a vida de um homem em isolamento social.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o elenco terá Fernanda Torres interpretando a analista comportamental do homem.

Deborah Bloch e Lúcio Mauro Filho também vão estrelar na série, mas ainda não foram revelados seus papéis.