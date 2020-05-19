Globo vai estrear 1ª série feita a distância durante a pandemia

A Globo lançará em junho deste ano a primeira série feita integralmente a distância durante a pandemia do novo coronavírus. Chamada Diário de Um Confinado e protagonizada por Bruno Mazzeo, a obra terá 12 capítulos e vai contar a vida de um homem em isolamento social.
Segundo informações divulgadas pela coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o elenco terá Fernanda Torres interpretando a analista comportamental do homem.
Deborah Bloch e Lúcio Mauro Filho também vão estrelar na série, mas ainda não foram revelados seus papéis.
Os personagens vão encenar por videochamadas e cada um vai gravar da própria casa.