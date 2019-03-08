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Às sextas-feiras

Globo Repórter estreia sua nova temporada

Primeiro episódio será nesta sexta (8) após o Big Brother Brasil

Publicado em 08 de Março de 2019 às 12:12

Publicado em 

08 mar 2019 às 12:12
Cena de "Globo Repórter", programa de sexta-feira à noite da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Há mais de 40 anos no ar, o programa Globo Repórter estreia sua nova temporada nesta sexta-feira, 8, logo após o BBB. Nele, a história do pão será contada pelo repórter Dirceu Martins, que viajou por três países. No Egito, a visita é ao lugar onde surgiram as primeiras padarias.
Em Israel, as explicações sobre como o alimento se tornou sagrado. E, na Alemanha, entrevistou um padeiro considerado o melhor do mundo, que dá dicas para quem gosta de fazer o seu próprio pão.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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