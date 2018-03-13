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Teatro

Globais vêm a Vitória com peça que brinca sobre evolução do amor

Maria Clara Gueiros e Guilherme Piva estrelam 'A Invenção do Amor', com apresentações na sexta (16) e no sábado (17), no Teatro da Ufes

Publicado em 12 de Março de 2018 às 21:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 21:49
Já imaginou como seria a relação amorosa de um Homo sapiens com uma mulher de Neandertal? Sim, parece difícil, mas é exatamente o mote da peça A Invenção do Amor, estrelada pela atriz Maria Clara Gueiros e pelo ator Guilherme Piva. A dupla desembarca em Vitória com o espetáculo no próximo final de semana. As apresentações serão na sexta e no sábado.
Dirigida por Marcelo Valle, a peça aborda com humor a construção de um relacionamento amoroso por parte de um homem com cérebro privilegiado. O personagem vive às voltas com as situações expostas, e acaba inventando o amor. A criação resulta em momentos atípicos, com o casal lidando com problemas que só enfrentariam anos, décadas ou até mesmo milênios mais tarde.
O marco temporal é o charme do espetáculo, porque falamos do amor de várias épocas. Foi o charme encontrado para falar do amor, diz a atriz Maria Clara Gueiros, em entrevista ao C2. Ela falou mais sobre a peça, sobre a carreira e a atuação com Piva. Confira:
Como encara o desafio de construir um personagem para uma comédia romântica sem se apegar a clichês?
Eu na verdade trabalho com comédia há 30 anos, vou fazer 31 anos de carreira. Então eu tenho uma experiência muito vasta nisso e, modéstia à parte, não acho que tenha um trabalho clichê. Esse texto é muito bem escrito pela Thereza Falcão e pelo Alexandre Marson, então nem corremos o risco do clichê. Eu e o Guilherme temos um entrosamento muito bacana.
Você fez muito teatro antes de ir para a TV. Tem um carinho especial? Como é a relação com os palcos?
Eu me sinto uma atriz de teatro, basicamente. Antes de aparecer na TV, fiz 17 anos só de teatro e participações pequenas. Não era conhecida na televisão. A partir de 2004 fiquei conhecida por causa do Zorra Total. Mas eu me considero uma atriz de teatro, um veículo que amo. Acho que é o maior exercício para o ator, porque é ao vivo, a gente tem que se virar, ir sentindo a temperatura do público... Eu adoro!
É seu primeiro trabalho no teatro com o Guilherme, certo? Como tem sido?
Exatamente, é meu primeiro trabalho com ele no teatro, e a gente teve um entrosamento maravilhoso. Eu espero que vocês possam confirmar isso em cena.
Acha que dá para construir uma crítica por meio da peça, já que abordam nuances primitivas do amor?
Eu acredito que essa peça brinca muito com o machismo. É uma peça supermachista justamente com o intuito contrário, de meter o dedo na ferida machista, que hoje em dia é uma vergonha. A melhor maneira de brincar com questões sérias é através do humor. Vocês vão poder comprovar como a gente brinca falando mal do machismo.
Qual sua cena ou abordagem preferida da montagem?
Eu adoro uma cena em que a gente faz um casal de nordestinos, como Lampião e Maria Bonita. Eu adoro porque sou de família nordestina, posso trabalhar com o sotaque, que conheço bastante. Fica muito engraçado. O Guilherme também fica hilário nessa cena, de Lampião.
A caracterização para esta peça é muito mais elaborada... Como isso influencia na construção do personagem?
O figurino já traz o personagem. Quando nos vemos como pessoas das cavernas, isso já nos leva automaticamente para o texto e para esse clima. É maravilhoso.
A Invenção do Amor
Quando: Sábado (17), às 21h; e domingo (18), às 19h.
Onde: Teatro Universitário. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (inteira/térreo setores A e B), R$ 35 (meia/térreo setores A e B), R$ 50 (inteira/mezanino), R$ 25 (meia/mezanino). À venda na bilheteria do teatro, das 15h às 20h, ou no site tudus.com.br.
Informações: (27) 3029-2765.

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