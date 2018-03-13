Globais vêm a Vitória com peça que brinca sobre evolução do amor

Já imaginou como seria a relação amorosa de um Homo sapiens com uma mulher de Neandertal? Sim, parece difícil, mas é exatamente o mote da peça A Invenção do Amor, estrelada pela atriz Maria Clara Gueiros e pelo ator Guilherme Piva. A dupla desembarca em Vitória com o espetáculo no próximo final de semana. As apresentações serão na sexta e no sábado.
Dirigida por Marcelo Valle, a peça aborda com humor a construção de um relacionamento amoroso por parte de um homem com cérebro privilegiado. O personagem vive às voltas com as situações expostas, e acaba inventando o amor. A criação resulta em momentos atípicos, com o casal lidando com problemas que só enfrentariam anos, décadas ou até mesmo milênios mais tarde.
O marco temporal é o charme do espetáculo, porque falamos do amor de várias épocas. Foi o charme encontrado para falar do amor, diz a atriz Maria Clara Gueiros, em entrevista ao C2. Ela falou mais sobre a peça, sobre a carreira e a atuação com Piva. Confira:
Como encara o desafio de construir um personagem para uma comédia romântica sem se apegar a clichês?
Eu na verdade trabalho com comédia há 30 anos, vou fazer 31 anos de carreira. Então eu tenho uma experiência muito vasta nisso e, modéstia à parte, não acho que tenha um trabalho clichê. Esse texto é muito bem escrito pela Thereza Falcão e pelo Alexandre Marson, então nem corremos o risco do clichê. Eu e o Guilherme temos um entrosamento muito bacana.
Você fez muito teatro antes de ir para a TV. Tem um carinho especial? Como é a relação com os palcos?
Eu me sinto uma atriz de teatro, basicamente. Antes de aparecer na TV, fiz 17 anos só de teatro e participações pequenas. Não era conhecida na televisão. A partir de 2004 fiquei conhecida por causa do Zorra Total. Mas eu me considero uma atriz de teatro, um veículo que amo. Acho que é o maior exercício para o ator, porque é ao vivo, a gente tem que se virar, ir sentindo a temperatura do público... Eu adoro!
É seu primeiro trabalho no teatro com o Guilherme, certo? Como tem sido?
Exatamente, é meu primeiro trabalho com ele no teatro, e a gente teve um entrosamento maravilhoso. Eu espero que vocês possam confirmar isso em cena.
Acha que dá para construir uma crítica por meio da peça, já que abordam nuances primitivas do amor?
Eu acredito que essa peça brinca muito com o machismo. É uma peça supermachista justamente com o intuito contrário, de meter o dedo na ferida machista, que hoje em dia é uma vergonha. A melhor maneira de brincar com questões sérias é através do humor. Vocês vão poder comprovar como a gente brinca falando mal do machismo.
Qual sua cena ou abordagem preferida da montagem?
Eu adoro uma cena em que a gente faz um casal de nordestinos, como Lampião e Maria Bonita. Eu adoro porque sou de família nordestina, posso trabalhar com o sotaque, que conheço bastante. Fica muito engraçado. O Guilherme também fica hilário nessa cena, de Lampião.
A caracterização para esta peça é muito mais elaborada... Como isso influencia na construção do personagem?
O figurino já traz o personagem. Quando nos vemos como pessoas das cavernas, isso já nos leva automaticamente para o texto e para esse clima. É maravilhoso.
A Invenção do Amor
Quando: Sábado (17), às 21h; e domingo (18), às 19h.
Onde: Teatro Universitário. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (inteira/térreo setores A e B), R$ 35 (meia/térreo setores A e B), R$ 50 (inteira/mezanino), R$ 25 (meia/mezanino). À venda na bilheteria do teatro, das 15h às 20h, ou no site tudus.com.br.
Informações: (27) 3029-2765.