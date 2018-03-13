Globais vêm a Vitória com peça que brinca sobre evolução do amor

Já imaginou como seria a relação amorosa de um Homo sapiens com uma mulher de Neandertal? Sim, parece difícil, mas é exatamente o mote da peça A Invenção do Amor, estrelada pela atriz Maria Clara Gueiros e pelo ator Guilherme Piva. A dupla desembarca em Vitória com o espetáculo no próximo final de semana. As apresentações serão na sexta e no sábado.

Dirigida por Marcelo Valle, a peça aborda com humor a construção de um relacionamento amoroso por parte de um homem com cérebro privilegiado. O personagem vive às voltas com as situações expostas, e acaba inventando o amor. A criação resulta em momentos atípicos, com o casal lidando com problemas que só enfrentariam anos, décadas ou até mesmo milênios mais tarde.

O marco temporal é o charme do espetáculo, porque falamos do amor de várias épocas. Foi o charme encontrado para falar do amor, diz a atriz Maria Clara Gueiros, em entrevista ao C2. Ela falou mais sobre a peça, sobre a carreira e a atuação com Piva. Confira:

Como encara o desafio de construir um personagem para uma comédia romântica sem se apegar a clichês?

Eu na verdade trabalho com comédia há 30 anos, vou fazer 31 anos de carreira. Então eu tenho uma experiência muito vasta nisso e, modéstia à parte, não acho que tenha um trabalho clichê. Esse texto é muito bem escrito pela Thereza Falcão e pelo Alexandre Marson, então nem corremos o risco do clichê. Eu e o Guilherme temos um entrosamento muito bacana.

Você fez muito teatro antes de ir para a TV. Tem um carinho especial? Como é a relação com os palcos?

Eu me sinto uma atriz de teatro, basicamente. Antes de aparecer na TV, fiz 17 anos só de teatro e participações pequenas. Não era conhecida na televisão. A partir de 2004 fiquei conhecida por causa do Zorra Total. Mas eu me considero uma atriz de teatro, um veículo que amo. Acho que é o maior exercício para o ator, porque é ao vivo, a gente tem que se virar, ir sentindo a temperatura do público... Eu adoro!

É seu primeiro trabalho no teatro com o Guilherme, certo? Como tem sido?

Exatamente, é meu primeiro trabalho com ele no teatro, e a gente teve um entrosamento maravilhoso. Eu espero que vocês possam confirmar isso em cena.

Acha que dá para construir uma crítica por meio da peça, já que abordam nuances primitivas do amor?

Eu acredito que essa peça brinca muito com o machismo. É uma peça supermachista justamente com o intuito contrário, de meter o dedo na ferida machista, que hoje em dia é uma vergonha. A melhor maneira de brincar com questões sérias é através do humor. Vocês vão poder comprovar como a gente brinca falando mal do machismo.

Qual sua cena ou abordagem preferida da montagem?

Eu adoro uma cena em que a gente faz um casal de nordestinos, como Lampião e Maria Bonita. Eu adoro porque sou de família nordestina, posso trabalhar com o sotaque, que conheço bastante. Fica muito engraçado. O Guilherme também fica hilário nessa cena, de Lampião.

A caracterização para esta peça é muito mais elaborada... Como isso influencia na construção do personagem?

O figurino já traz o personagem. Quando nos vemos como pessoas das cavernas, isso já nos leva automaticamente para o texto e para esse clima. É maravilhoso.

A Invenção do Amor

Quando: Sábado (17), às 21h; e domingo (18), às 19h.

Onde: Teatro Universitário. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: R$ 70 (inteira/térreo setores A e B), R$ 35 (meia/térreo setores A e B), R$ 50 (inteira/mezanino), R$ 25 (meia/mezanino). À venda na bilheteria do teatro, das 15h às 20h, ou no site tudus.com.br.