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BIOGRAFIA

Gisele Bündchen divulga capa de seu livro de memórias

Com a obra, intitulada 'Lessons', a modelo quer falar sobre superação de desafios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 16:19

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 16:19

Gisele Bündchen vai lançar livro de memórias em outubro Crédito: Instagram/@gisele
O aguardado livro de memórias de Gisele Bündchen acaba de ter sua capa divulgada. Com o título de Lessons - My Path to a Meaningful Life (Lições - Meu caminho para uma vida cheia de sentido, em tradução livre), a obra também já tem data de lançamento: 2 de outubro. Em pré-venda na Amazon (US$ 27, a versão impressa, e US$ 9,99 para Kindle), o livro de 265 páginas promete mostrar um retrato íntimo da supermodelo, reunindo memórias de sua infância, família e momentos marcantes de seus mais de 20 anos de carreira.
"Escrever este livro foi uma experiência transformadora e intensa para mim", disse ela em seu perfil no Instagram. "Lembrar de várias histórias que estavam adormecidas dentro de mim me fez sentir vulnerável e emotiva, mas, ao olhar para minhas sombras e inseguranças, aprendi a me aceitar e me amar de uma maneira mais profunda. Minha intenção, ao escrever este livro, é compartilhar como eu superei certos desafios em minha vida, com a esperança de que possa ajudar de alguma forma outras pessoas que estivessem passando por experiências semelhantes."
Ainda na publicação, Gisele conta que a renda das vendas será revertida ao projeto Água Limpa, fundado por sua família com o objetivo de preservar fontes de água para futura gerações na região de Horizontina, no Rio Grande do Sul.

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