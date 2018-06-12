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George R. R. Martin revela que há quatro projetos ligados a 'Game of Thrones'

George R. R. Martin afirmou que o piloto envolvendo a primeira guerra dos humanos contra os Caminhantes Brancos é o mais avançado

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 20:24
Com a derradeira oitava temporada de Game of Thrones programada para estrear no canal pago HBO em 2019, os fãs da saga de Westeros começam a se perguntar qual será o futuro da popular série. Em um post no seu blog na segunda-feira, 11, o autor George R. R. Martin, escritor da saga As Crônicas do Gelo e Fogo, que inspiraram a série, contou o que está programado para os próximos anos.
Segundo Martin, em um certo momento havia cinco projetos na HBO dentro do universo de Game of Thrones e agora quatro deles estão avançando em diferentes estágios de produção. O que está mais avançado é o projeto da roteirista inglesa Jane Goldman, que vai contar a história da primeira guerra dos humanos contra os Caminhantes Brancos, mil anos antes dos eventos de Game of Thrones, e teve um episódio piloto encomendado pelo canal.
"O que me disseram é que vamos filmar pelo menos mais um piloto, talvez mais do que um, nos próximos anos", escreveu Martin. "Nós temos um universo inteiro com dezenas de milhares de anos de história para brincar. Mas claro, em se tratando de televisão nada é certeza", continuou.
O autor também revelou que a HBO está pensando em encaixar o nome Game of Thrones em todos os projetos como forma de unificar o universo em um só lugar. "Eu chamaria o projeto [de Jane Goldman] de The Long Night, o que diz tudo, mas eu ficaria surpreso se isso acontecesse. É mais provável que a HBO encaixe a frase Game of Thrones em algum lugar", disse.
Por fim, Martin negou os rumores de que estaria escrevendo o roteiro para um desses projetos, reiterando que seu foco está em terminar The Winds of Winter, sexto capítulo da saga dos livros e que já teve seu lançamento adiado inúmeras vezes. "É ridículo pensar o contrário. Se eu não estivesse concentrado em escrever Winds vocês acham que já não teria vazado que eu estaria escrevendo um desses pilotos?", reclamou o autor.

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