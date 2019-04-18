George Henrique & Rodrigo apostam na pegada latina em novo EP

George Henrique ENTITY_amp_ENTITYRodrigo - Dupla Sertaneja Crédito: Divulgação/Rubens Cerqueira

Após inovarem ao lançar seu primeiro DVD gravado inteiramente em um posto de gasolina,

George Henrique & Rodrigo

apostam cada vez mais em novos estilos, que vão muito além do sertanejo. "Neste trabalho tentamos experimentar, apostando em ritmos latinos como a

"bachata"

(estilo caribenho que faz um mix de bolero, chá-chá-chá e tango). Estamos sempre tentando sair da mesmice", adianta George Henrique, em bate-papo com o

Gazeta Online

para lançar o seu novo EP, "Bagunça a Minha Vida". Com seis faixas, o álbum já está disponível para download nas plataformas digitais pelo selo Universal Music.

Queridinha de Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano e Henrique e Juliano, entre outros sertanejos, a "bachata" está presente com mais força na faixa "Eu Queria Ser Você". "É um estilo sensual, inerente à música latina. É dançante, mas de forma mais lenta. Acho que se encaixa perfeitamente com o lado romântico do sertanejo", acredita.

O destaque do novo trabalho, porém, fica para a música que dá nome ao EP, "Bagunça a Minha Vida". Ultrarromântica, a canção fala sobre o início de uma relação e a necessidade de viver intensamente cada minuto. "Isso reflete os relacionamentos modernos. Tudo acontece muito rápido, até por conta da facilidade de conhecer pessoas, principalmente nos aplicativos de paquera. O público que curte o nosso som está na faixa etária de 18 a 24 anos. Sabe muito bem o que é esse tipo de amor", brinca.

A ideia, de acordo com o artista, é lançar um clipe diferente para cada música do disco. "Vamos disponibilizar o material em nossa conta oficial do YouTube. As redes sociais são cada vez mais aliadas do artista na divulgação. É uma mídia espontânea de fácil acesso, gratuita e que nos permite ficar mais próximo dos fãs", acredita, dizendo que a Internet - mesmo em épocas de download ilegal - nunca pode ser vista como vilã. "Lógico que o que é ilegal, hoje temos ferramentas jurídicas para retirar da rede. Gosto de ver a Internet como uma facilidade de comunicação. Temos quase 500 mil seguidores em uma de nossas redes sociais. Lá, podemos trocar ideias, informar sobre shows e falar de nós. O fã quer saber como nós somos no dia a dia. É obrigação do artista atender a todos. Nossa vida é isso".

Sobre a crise do mercado fonográfico, George Henrique diz que é hora de se reinventar. "Os EPs vieram para fazer o artista ser mais independente. Hoje, não precisamos gastar mais tanto dinheiro com divulgação, seja em rádio ou TV. Temos mais possibilidade de saber o que os fãs querem, novas tendências, até na hora de fazermos shows. A bilheteria é a sobrevivência do artista. É preciso se reinventar", conta.

As referências da dupla são as mais ecléticas, de Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó até Marília Mendonça e Mateus e Cauã. "São pessoas que nos inspiram, pois são antenadas com o gosto popular. Começamos cantando em festas, barzinhos e postos de gasolina. Estar perto do povo sempre foi a nossa prioridade". Sobre cantar com o irmão - Rodrigo é um ano mais novo -, o goiano diz que traz facilidade para coordenar a carreira. "Temos liberdade para dar opinião sobre que músicas gravar e como será os shows. Temos gostos musicais bem parecidos. A única diferença é que Rodrigo é mais tímido. Tinha vergonha de cantar no início da carreira. Tivemos que vencer isso", relembra.

Sobre Goiás ser o celeiro da música sertaneja, George Henrique tem uma resposta na ponta da língua. "É um estado agrário, com tradição e musicalidade de raiz. Um ar interiorano propício para o surgimento de duplas e cantores do ritmo. O sertanejo viraliza no interior. Depois que o interior aprova, explode na cidade grande", brinca.

Com produção de Ivan Miyazato, também responsável pelo novo repertório, o novo EP é apenas a primeira novidade de George Henrique & Rodrigo. "Estamos preparando um novo material e queremos lançar um outro EP no segundo semestre. Devem ser mais seis faixas. Somente depois disso vamos pensar em um repertório para sair em uma grande turnê. Por enquanto, seguimos com shows em São Paulo, Minas e Goiás", conclui, torcendo para que o Espírito Santo entre em uma futura agenda de shows. "É um estado que ama o sertanejo. Queremos estar aí sentindo o calor da galera".