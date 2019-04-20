'Game of Thrones' já usou 4 mil galões de sangue falso na história

Game of Thrones: Jon Snow na Batalha dos Bastardos Crédito: HBO

Que a série "Game of Thrones" é um estouro, isso ninguém duvida. Porém, o jornal Los Angeles Times divulga dados impressionantes que ajudam a ratificar a grandiosidade da série. De acordo com o levantamento, até a oitava temporada, GoT, como é conhecida, já utilizou 4.000 galões de sangue falso.

Além disso, cada episódio da trama medieval custa 15 milhões de dólares, o equivalente a quase 60 milhões de reais.

E as estatísticas não param por aí. Até aqui, foram dez países escolhidos para as filmagens e quase 13 mil figurantes na Irlanda do Norte para compor os personagens. Asérie também utilizou de mais de 52 mil sacolas plásticas com neve em papel, 1,7 tonelada de borracha e 1,5 tonelada de metal para fazer as armas.

A oitava e última temporada de "Game of Thrones", na HBO, tem como foco a luta final contra o Rei da Noite e seu exército de mortos-vivos. A emissora tem tomado muito cuidado na divulgação, pois teme que spoilers vazem para o público. Por isso, nem mesmo o nome de cada episódio é divulgado com antecedência.