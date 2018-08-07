'Galinha Lírica': espetáculo de canto lírico para crianças

Galos e galinhas cantores sobem ao palco do Teatro Glória, em Vitória, nesta terça, para ensinar um pouco do universo do canto lírico para crianças através do humor, da aventura, da dança e de muita música. A Galinha Lírica é um espetáculo do Coletivo das Artes voltado para o público infantojuvenil.

Trechos de óperas famosas como Bodas de Fígaro, Flauta Mágica, Don Pasquale, Viúva Alegre e Così Fan Tutte fazem parte do repertório acompanho pelo piano de Paula Galama.

Criadora e diretora do espetáculo, Adalgisa Rosa interpreta a professora Galinha Lírica. O ator de bailarino Tadeu Kuzendorff vive o Galo Garlã. Luana Shaeffer (Srta. Luz do Luar), Aricia Diefenthaeler (Srta. Dief and Taeler), Rayanne Carrara (Srta. Raio de Sol) e Max Michel (Pavarotti) completam o time no palco.

A história gira em torno do galo Garlã, único galo do terreiro que não canta. Ele busca entender os motivos ingressando em uma aula de canto com a professora Galinha Lírica.

É uma grande aventura musical sobre o canto lírico e um pouquinho da história da opera. O galo chega à sala de aula e vê as galinhas e os galos falando sobre respiração, explicando o que é um dueto, um trio, e contando um pouco desse conteúdo da música erudita através da brincadeira. Estamos falando de música erudita, música clássica, um estilo musical que não é amplamente difundido pela mídia., conta Adalgisa Rosa, criadora do espetáculo.

Com uma hora de duração, a apresentação torna possível o primeiro contato de muitas crianças e familiares com o gênero musical e faz cair por terra a visão elitista da ópera.

Quando apresenta na prática o que é um soprano, contralto, quem é tenor, o baixo, o espetáculo acaba desmistificando a ópera. A gente dá acesso a esse conteúdo que infelizmente é tido como elitista no Brasil. A ópera era o gênero mais importante no passado. As pessoas iam, levavam comida. se divertiam, assim como as pessoas vão para o estádio assistir uma partida de futebol. Era o gênero mais popular de uma época mas que foi se tornando mais fechado. Queremos mostrar que continua popular, acessível e atrativo, finaliza Adalgisa.





A Galinha Lírica

Coletivo das Artes

Quando: terça-feira (7), às 20h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e

R$ 6 (conveniados e comerciantes).