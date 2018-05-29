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Gaby Amarantos lança clipe com participação de Gleici, do 'BBB'

Videoclipe de Sou + Eu ainda traz a judoca Rafaela Silva e o ator Jonathan Azevedo

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 22:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 22:07
Cantora Gaby Amarantos ao lado da ex-BBB Gleici Damasceno Crédito: Reprodução/First Content
A cantora paraense Gaby Amarantos lançou o videoclipe da música Sou + Eu no último domingo, 27, com a participação de Gleici Damasceno, vencedora do Big Brother Brasil 18.
A música fala do empoderamento feminino nas relações amorosas: "Prefiro me esfregar com homem de verdade, do que ficar refém da sua vaidade. Sempre fui independente, junta seu dinheiro e some da minha frente".
Além de Gleici, outras personalidades também foram chamadas para participar do videoclipe. É o caso da judoca Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, e do ator Jonathan Azevedo.

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