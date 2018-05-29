Gaby Amarantos lança clipe com participação de Gleici, do 'BBB'

Cantora Gaby Amarantos ao lado da ex-BBB Gleici Damasceno Crédito: Reprodução/First Content

A cantora paraense Gaby Amarantos lançou o videoclipe da música Sou + Eu no último domingo, 27, com a participação de Gleici Damasceno, vencedora do Big Brother Brasil 18.

A música fala do empoderamento feminino nas relações amorosas: "Prefiro me esfregar com homem de verdade, do que ficar refém da sua vaidade. Sempre fui independente, junta seu dinheiro e some da minha frente".