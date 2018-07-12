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POP

Funko anuncia segunda coleção com personagens de 'Friends'

A nova linha de bonecos Pop! terá momentos clássicos da série, sucesso de audiência nos anos 1990

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 15:57
- A Funko anunciou uma segunda coleção com os personagens de 'Friends' Crédito: Reprodução / Funko
A Funko anunciou que irá lançar uma segunda linha de bonecos Pop! com os personagens do seriado "Friends". Agora, os colecionáveis virão caracterizados representando momentos clássicos da série que foi um dos maiores sucessos da TV na década de 1990.
Na nova coleção, os protagonistas Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry), Monica (Courteney Cox), Joey (Matt LeBlanc) e Phoebe (Lisa Kudrow) estarão caracterizados com roupas dos anos 1980, relembrando os episódios com flashback da série.
O boneco de Phoebe, por exemplo, estará vestido de Supergirl, enquanto Monica aparece em três versões: uma com tranças no cabelo; outra na qual está de boné; e ainda uma terceira opção com o infame peru na cabeça.
A nova coleção terá os personagens principais de 'Friends' em cenas clássicas da série Crédito: Reprodução / Funko

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