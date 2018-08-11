Frita Jazz celebra seus dois anos com edição comemorativa

São 20 edições em dois anos de história levando música instrumental para espaços alternativos de Vitória. O evento Frita Jazz, que começou em 2016 , realiza edição comemorativa no dia 11 de agosto, no Subtrópico, no Centro, com duas atrações solo e duas bandas. Jonathan Ferr (RJ) abre a festa, seguido pela apresentação de Andrey Junca e Zé Moreira, Lincoln Samarina (RJ) e Wanderson Lopez Quinteto, que fecha a noite de jazz.

Morando nos Estados Unidos há seis anos (e há dois anos sem visitar o Brasil), o contrabaixista Andrey Junca faz sua estreia no Frita. Nos Estados Unidos, Andrey já tocou ao lado de Frank Gambale, Chuchito Valdés, Thomas Becker, Phill de Greg, Willy Thomas, Tito Carrillo e Maniacal 4. Ex-integrante do trio Tabacarana, e atualmente cursando doutorado em jazz e educação musical na University of Illinois, Andrey realiza, em sua temporada na cidade natal, um grande desejo: se apresentar com o guitarrista e compositor Zé Moreira. Andrey vai tocar baixo acústico enquanto Zé vai cantar e tocar guitarra; eles serão acompanhados por Gabriel Ruy na bateria.

Da última vez que estive no Brasil falei com o Zé Moreira que da próxima iria fazer um show com ele e aconteceu. Estou realizando um sonho. O repertório vai ser todo com músicas dele. Fizemos dois ensaios. No primeiro já nos entendemos e foi muito bom, a comunicação foi mínima, conta Andrey.

Proposta

Acompanhando de longe o Frita Jazz, Andrey enxerga com bons olhos a iniciativa dos produtores e músicos de realizar uma festa com experimentação sonora e levar o jazz para novos espaços. Acho que tem tudo a ver. A proposta da música instrumental é exatamente levar a cultura nos pontos onde o dinheiro não fomenta, opina.

Quem fecha a festa do jazz é o multi-instrumentista, compositor e produtor musical Wanderson Lopez, que toca um repertório autoral com seu quinteto formado por Bruno Santos, Filipe Dias, Daniel Freire, Roger Rocha e Renato Rocha. Wanderson participa desde a primeira edição do Frita Jazz e já tocou sozinho, fez participações e tocou ao lado de outros músicos. Na seleção de músicas que vai tocar nesta edição, canções de Milton Nascimento com novos arranjos.

Vamos experimentar e isso pode possivelmente virar um registro no futuro. Acho que o Frita Jazz é uma festa importante porque ao contrário do que dizem, apesar da música ser segmentada, existe público pra esse estilo. Eu não diria uma tribo, mas são amantes desse tipo de música e são pessoas que estão interessadas no diálogo, existe uma espécie de simbiose naquele espaço, finaliza Wanderson.

Festival Frita Jazz #20

Quando: 11 de agosto, às 17h.

Programação: 18h: Jonathan Ferr (RJ); 19h: Andrey Junca e Zé Moreira ; 20h20: Lincoln Samarina (RJ) ; 21h40: Wanderson Lopez Quinteto

Onde: Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 15 (antecipado) e R$ R$ 20 (na portaria).