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CINEMA

Fotos dos bastidores de 'John Wick 3' mostram Keanu Reeves e seu cão

Terceiro filme da série de ação ainda conta com Halle Berry no elenco

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 15:24
Keanu Reeves como John Wick Crédito: Divulgação
Os fãs de filmes de ação que aguardam pelo lançamento de John Wick: Chapter 3 puderam saciar um pouco da ansiedade com fotos dos bastidores das gravações do longa-metragem.
As imagens divulgadas pelo site The Hollywood Pipeline mostram Keanu Reeves, principal ator da série, interagindo com seu cão, morto no primeiro filme. Outro destaque entre as fotos é a presença de Halle Berry, cuja participação no elenco já havia sido anunciada.
O terceiro filme da franquia tem previsão de chegar nos cinemas em 2019. Os dois filmes anteriores tiveram baixo orçamento, mas foram um sucesso de crítica e renderam boa bilheteria globalmente.

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